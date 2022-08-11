Erdinç Sözer: "Gruplara kalmak istiyoruz" - Son Dakika
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Erdinç Sözer: "Gruplara kalmak istiyoruz"

11.08.2022 23:39
Erdinç Sözer: "Gruplara kalmak istiyoruz"

Başakşehir Teknik Sorumlusu Erdinç Sözer, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde gruplara kalmak istediklerini söyledi.

Başakşehir Teknik Sorumlusu Erdinç Sözer, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde gruplara kalmak istediklerini söyledi.

UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Eleme Turu rövanş maçında Medipol Başakşehir sahasında karşılaştığı İzlanda ekibi Breidablik'i 3-0 mağlup ederek play-off turuna yükseldi. Turuncu-lacivertliler bu turda Belçika temsilcisi Antwerp eşleşti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Başakşehir Teknik Sorumlusu Erdinç Sözer, "Biz her maçı kanama istiyoruz. Kendi oyunumuzu oynayarak kazanmak istiyoruz. Çok güzel maç bir sahaya yansıttık. Takımı tebrik etmek lazım. Her anda maçı domine ettik. Çok pozisyonlar çıkardık. İlk devre 2-3 gol atma imkanımız çıktı. İkindi devre de devam ettik. 3-0 galibiyetle maçı kazandık ve tur atladık. Bu bizim hedefimizdi. Her 3-4 gün maçımız var. Takıma çok büyük tebrikler. Biz oynadığımız oyundan çok zevk alıyoruz. İnşallah bu devam eder" şeklinde konuştu.

Play-off turunda oynayacakları Belçika ekibi Antwerp'i değerlendiren Sözer, "Onlar da çok güzel bir başlangıç yaptı. 3'te 3 yaptılar. Antwerp maçından evvel önümüzde Konya maçı var. Ona odaklanmamız lazım. Turdan tura geçince rakipler daha kuvvetli oluyor. Gruplara kalmak istiyoruz. Kulübün de, bizim de, Emre hocanın da hedefi bu. İnşallah bu turu atlarız" diye konuştu. - İSTANBUL

YORUMLAR
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Erdinç Sözer: Sezon başında bu oyunu oynamak bizi çok mutlu ediyor Erdinç Sözer: Sezon başında bu oyunu oynamak bizi çok mutlu ediyor Oskar Thorvaldsson: Daha az farklı kaybetmeyi tercih ederdim Oskar Thorvaldsson: Daha az farklı kaybetmeyi tercih ederdim
Kaynak: İHA

UEFA Avrupa Konferans Ligi, Başakşehir, Belçika, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Erdinç Sözer: 'Gruplara kalmak istiyoruz' - Son Dakika

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