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Başakşehir transferde çıtayı arşa taşıdı! Yıldız futbolcular resmi imzayı attı - Son Dakika

Başakşehir transferde çıtayı arşa taşıdı! Yıldız futbolcular resmi imzayı attı

08.02.2022 17:51

Medipol Başakşehir, transferin son gününde yıldız futbolcular Trezegeut ve Pizzi'yi renklerine bağladı. Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, iki futbolcunun sezon sonuna kadar kiralandığı duyuruldu.

Transferin son gününde Medipol Başakşehir peş peşe bombaları patlattı. Turuncu-lacivertliler, Aston Villa'da Trezeguet ve Benfica'dan Pizzi'yi renklerine bağladı. Başakşehir'den yapılan açıklamada futbolcuların sezon sonuna kadar kiralandığı ifade edildi.

"TREZEGUET, BAŞAKŞEHİR'DE 27 NUMARALI FORMAYI GİYECEK"

Başakşehir'in Trezeguet için yaptığı açıklama, "Mısır Milli Takımı'nda da görev yapan başarılı kanat oyuncusu, 2017-2019 yılları arasında iki sezon ülkemizde Kasımpaşa forması giymiş ve burada gösterdiği üst düzey performans ile Premier League'e transfer olmuştur. Takımımızda 27 numarayı giyecek olan Trezeguet'e ailemize hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Başakşehir transferde çıtayı çok yükseltti! Yıldız futbolcular resmen imzayı attı
Başakşehir transferde çıtayı çok yükseltti! Yıldız futbolcular resmen imzayı attı

"PIZZIDANE" LAKABI İLE ANILIYOR"

Pizzi'yi kadrosuna katan turuncu-lacivertliler açıklamasında, "Kulübümüz, Benfica kulübünün futbolcusu Pizzi'yi sezon sonuna kadar kiraladı. Portekiz Milli Takımı'nda da görev yapan başarılı orta saha oyuncusu, efsanesi olduğu Benfica kulübünün taraftarları tarafından 'Pizzidane' lakabı ile anılmaktadır. Takımımızda 20 numarayı giyecek olan Pizzi'ye ailemize hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz.

Başakşehir transferde çıtayı çok yükseltti! Yıldız futbolcular resmen imzayı attı
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Başakşehir, Benfica, Milli, Pizzi, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Başakşehir transferde çıtayı arşa taşıdı! Yıldız futbolcular resmi imzayı attı - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Başakşehir transferde çıtayı arşa taşıdı! Yıldız futbolcular resmi imzayı attı - Son Dakika
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