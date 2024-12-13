Başakşehir UEFA'da İlk Galibiyetini Aldı

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UEFA Konferans Ligi'nin 5. haftasında Almanya'nın Heidenheim ekibini 3-1 yenen RAMS Başakşehir, bu kulvarda ilk galibiyetini aldı.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan müsabakaya hızlı başlayan turuncu-lacivertli ekip, 6. dakikada Deniz Türüç'ün golüyle 1-0 öne geçti.

RAMS Başakşehir, 18. dakikada farkı 2'ye çıkardı. Kullanılan korner atışında Krzysztof Piatek'in kafa vuruşunda kaleciden dönen topu tamamlayan Miguel Crespo, bu sezon Avrupa arenasında ilk gol sevincini yaşarken, skoru da 2-0 yapan isim oldu.

İkinci yarıya daha iyi başlayan Heidenheim, Honsak'ın 61. dakikada kaydettiği golle farkı 1'e indirdi. RAMS Başakşehir, Piatek ile 68. dakikada bir gol daha bularak müsabakadan 3-1 galip ayrıldı.

Turuncu-lacivertli takım, UEFA Konferans Ligi'nde bu sezon ilk kez sahadan 3 puanla ayrıldı. Ligde daha önce Rapid Wien ve Celje ile oynadığı maçları kaybeden RAMS Başakşehir, Kopenhag ve Petrocub ile berabere kalmıştı. Heidenheim'ı yenen turuncu-lacivertli takım, puanını 5'e yükseltti.

Başakşehir, lig aşamasındaki son maçını Belçika'nın Cercle Brugge ekibiyle yapacak.

5 maçta da gol atıp gol yedi

Heidenheim'i 3-1 yenen RAMS Başakşehir, UEFA Konferans Ligi'nde bu sezon oynadığı 5 maçta da gol atıp, kalesinde gol gördü.

Rapid Wien'e 2-1, Celje'ye 5-1 mağlup olan turuncu-lacivertli takım, Kopenhag ile 2-2, Petrocub ile de 1-1 berabere kalmıştı.

RAMS Başakşehir, bu karşılaşmalarda 8 kez gol sevinci yaşarken, rakiplerinin 11 gol bulmasını engelleyemedi.

Piatek gol sayısını 17'ye yükseltti

RAMS Başakşehir'in Polonyalı forveti Krzysztof Piatek, Heidenheim karşısında kaydettiği golle bu sezon tüm kulvarlardaki gol sayısını 17'ye yükseltti.

Trendyol Süper Lig'de Beşiktaş'ın forveti Ciro Immobile ve Trabzonsporlu Simon Banza ile birlikte 9 golle zirvede yer alan Piatek, UEFA Konferans Ligi elemelerinde 4 kez fileleri havalandırmıştı.

Lig aşamasında ilk 4 maçta 3 kez gol sevinci yaşayan Piatek, Heidenheim karşısında attığı golle bu sayıyı 4'e çıkardı.

RAMS Başakşehir'i Heidenheim karşısında ilk golünü atan Deniz Türüç, bu sezon Avrupa kupalarında ilk golünü kaydetti.

Kaleci Eicher, kaleci Muhammed'e yaptığı faulle kart gördü

Heidenheim kalecisi Eicher, karşılaşmanın 90+2. dakikasında ilginç bir sarı kart gördü.

Takımının kullandığı korner atışı sırasında rakip ceza sahasına giren Eicher, yapılan ortaya yükselip kafa vurmak isterken meşin yuvarlağı kaleci Muhammed Şengezer kontrol etti.

Alman kaleci Eicher, RAMS Başakşehir file bekçisi Muhammed Şengezer'e ceza sahasında yaptığı müdahale sonrasında hakem Marco Guida tarafından sarı kartla cezalandırıldı.

Onur Ergün devam edemedi

RAMS Başakşehir'in orta sahadaki önemli isimlerinden Onur Ergün, yaşadığı sakatlık nedeniyle 24. dakikada yerini Berat Özdemir'e bıraktı.

Orta sahadaki bir pozisyonda sakatlık geçiren ve saha içinde tedavisi yapılan 32 yaşındaki futbolcu, oyuna devam edemeyeceğinin işaret etti.

Onur Ergün'ün yerine Berat Özdemir, oyuna dahil oldu.

Futbolculardan kadına yönelik şiddete karşı mesaj

RAMS Başakşehir ve Heidenheim'lı futbolcular, kadına yönelik şiddete karşı mesaj vermek için yüzlerini boyadı.

İtalya'da her yıl kasım ayının son haftasında Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü sebebiyle futbolcular "Şiddete kırmızı kart" adlı kampanya kapsamında yüzlerine kırmızı boya sürerek maçlara çıkıyor.

İki takım oyuncuları da kadına yönelik şiddete karşı mesaj vermek amacıyla benzer bir uygulama gerçekleştirdi.