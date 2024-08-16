Başakşehir UEFA Konferans Ligi'nde play-off'a yükseldi - Son Dakika
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Spor

Başakşehir UEFA Konferans Ligi'nde play-off'a yükseldi

UEFA Konferans Ligi 3. eleme turu rövanşında Gürcistan ekibi Iberia Tiflis'i 2-0 mağlup eden RAMS Başakşehir, play-off turuna yükseldi. Teknik direktör Çağdaş Atan, organizasyonda lig etabına kalabilmeyi hedeflediklerini söyledi.

16.08.2024 00:16
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UEFA Konferans Ligi 3. eleme turu rövanşında Gürcistan ekibi Iberia Tiflis'i 2-0 mağlup ederek play-off'a yükselen RAMS Başakşehir'in teknik direktörü Çağdaş Atan, tek hedeflerinin organizasyonda lig etabına kalabilmek olduğunu söyledi.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Atan, "Mutluyuz. Saha dizilişimiz, pas oyunundaki bağlantıları buluşumuz ve ön alandaki baskımız kusursuza yakındı. Rakibi geriden hiç çıkarmadık. İkinci yarıda oyuncularım kalitelerini ortaya koydular. Eşleşmede olması gereken buydu. Organize oyun bizi daha çok mutlu etti." ifadelerini kullandı.

Çağdaş Atan, play-off turunda eşleştikleri İrlanda temsilcisi St Patrick's hakkında da şu değerlendirmeyi yaptı:

"Azerbaycan takımı Sabah'ın tur atlayacağını bekliyorduk ama atletizm, gençlik ve dinamizm olarak St Patrick's üst seviyedeydi. Atletizm kazanmış gibi gözüküyor. Gerekli analizlere başlayacağız. 4-3-3 oynayan, genç ve dinamik bir takım. Duran topları iyi kullanmaya çalışan bir ekip. Tek amacımız UEFA Konferans Ligi'nde lig etabına kalabilmek."

"İstediğimiz tek maçlık bir istisna"

Play-off aşaması öncesinde Süper Lig'deki 3. hafta maçı için Türkiye Futbol Federasyonundan erteleme talebinde bulunacaklarını aktaran Atan, "İstediğimiz tek maçlık bir istisna. Gerçekleşmezse de dünyanın sonu değil. Gruplara kalmak için elimizden gelen her şeyi yaparız." diye konuştu.

Transfer çalışmalarına da değinen Çağdaş Atan, kodradaki futbolcuların "üzerinde" oyuncu aradıklarını vurguladı.

Iberia Tiflis cephesi

Teknik direktör Levan Korgalidze, RAMS Başakşehir'in hak ederek play-off turuna yükseldiğini kaydetti.

Müsabakanın ilk yarısında iyi bir performans sergilediklerini belirten Korgalidze, "İkinci yarının başında bir hata yaptık. Motivasyonumuzu kaybettik. Başakşehir de güçlü bir takım. Çok iyi oynadılar ve hak ederek tur atladılar." diyerek İstanbul temsilcisini tebrik etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Başakşehir UEFA Konferans Ligi'nde play-off'a yükseldi - Son Dakika

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