Başakşehir, UEFA Konferans Ligi'nde play-off turuna yükseldi

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RAMS Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan, 2-0 kazanarak UEFA Konferans Ligi'nde play-off turuna yükseldikleri Iberia maçının ardından yaptığı açıklamada, play-off turunu da geçerek Konferans Ligi'ne kalmayı hedeflediklerini söyledi.

RAMS Başakşehir, UEFA Konferans Ligi 3. Eleme Turu rövanş maçında konuk ettiği Gürcistan ekibi Iberia'yı 2-0 mağlup ederek play-off turuna yükseldi. Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan, müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Kazandıkları için mutlu olduklarını söyleyerek sözlerine başlayan Atan, "Çok önem verdiğimiz bir maçtı. Topun kontrolünü elimize aldığımız ilerleyen sürelerde oyunun bize döneceğini düşünüyorduk. Bugün öncelikle şu anlamda oyuncularımı kutlamak istiyorum; pas oyunundaki bağlantıları buluşumuz, ön alandaki baskımız kusursuza yakındı. Neredeyse rakibi geriden olumlu hiç çıkarmadık. İkinci yarı bir tane pozisyonu hatırlıyorum. Her gittiğimiz hücumda, yerleştiğimiz her pozisyonda sanki şut orta ve hücum finale çıkacakmış gibi hissettim. Topu kazanma süremiz, isteğimiz, arzumuz bunlar önemliydi. Bugün oyuncularım bunla ilgili güzel kesitler verdi" ifadelerini kullandı.

Play-off turunda karşılaşacakları St. Patrick's maçı ile ilgili de konuşan Çağdaş Atan, "Biz aslında Azerbaycan takımı Sabah'ın tur atlayacağını bekliyorduk. Sabah takımının daha yetenekli oyunculara sahip olduğunu düşünüyorduk. Ama atletizm olarak gençlik ve dinamizm olarak St. Patrick's takımı daha üst düzey görünüyor. Zaten halihazırda iki takımı da analiz ediyorduk. Şimdilik tek amacımız bu iki tane final maçını çok iyi oynayıp Konferans Ligi'ne kalabilmek" dedi.

"Gruplara kalmak için elimizden gelen her şeyi yaparız"

Play-off turunda oynayacakları maç öncesinde ligdeki müsabakalarının ertelenmesi ile ilgili taleplerinin halen geçerli olduğunu aktaran Çağdaş Atan, " Belçika'da bütün play-off maçları otomatik olarak erteleniyor. Bugün rakibimiz Gürcistan takımı geçen hafta maçını oynamadı. Böyle istisnalar bazı liglerde yapılıyor, geçen sene de uygulandı. Buna milli duygu gözüyle bakılmalı diye düşünüyorum. Aksi bir karar çıkarsa da hiçbir serzenişimiz olmaz. Biz buna hazırlıklıyız zaten. İyi kamp dönemi geçirdik. Antrenman yüklemelerimizi, fiziksel yüklemelerimizi yerine getirdik. Ama bu karar bize en çabuk şekilde açıklanırsa biz de ona göre hem bu hafta sonundaki maçta ne yapacağımızı belirleyeceğiz hem de perşembe günü oynayacağımız 11 için bir karar verme aşamasına geçebiliriz. Böyle bir talebimiz var. Yönetimimiz ve başkanımız da benimle aynı fikirde. Umarım bu gerçekleşir. Biz çıkıp gruplara kalmak için elimizden gelen her şeyi yaparız" cümlelerini kullandı.

Trensfer çalışmaları ile ilgili de bilgiler veren Atan, "Tabii ki genç oyuncu, dinamik oyuncu almak her kulübün isteği. Çünkü bu paraya çevrilebilir. Biz oyuncunun yaşlı veya genç olmasına çok takılmıyoruz. Mümkün olduğunca bizim elimizdeki kaliteli kadronun üzerinde bir oyuncu arıyoruz. Bizi bir üst seviyeye taşıyacak oyuncu arıyoruz" şeklinde konuştu" diyerek sözlerini noktaladı. - İSTANBUL