Başakşehir ve Kasımpaşa 1-1 Berabere Kaldı - Son Dakika
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Başakşehir ve Kasımpaşa 1-1 Berabere Kaldı

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İstanbul Başakşehir FK, Kasımpaşa ile oynadığı maçta 1-1 berabere kaldı ve puanını 4'e yükseltti.

İSTANBUL Başakşehir FK, Süper Lig'in 3'üncü haftasında sahasında konuk ettiği Kasımpaşa'yla 1-1 berabere kaldı.

Süper Lig'in 3'üncü haftasında İstanbul Başakşehir FK, evinde Kasımpaşa'yı konuk etti. Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda 21.30'da başlayan müsabakayı Halil Umut Meler yönetti. Meler'in yardımcılıklarını ise Gökmen Baltacı ve Ali Can Alp üstlendi. Ev sahibi İstanbul Başakşehir FK; Muhammed Şengezer, Ömer Ali Şahiner, Opoku, Emin Bayram, Operi, Umut Güneş, Kemen, Olsen, Shomurodov, Fayzullaev ve Umut Bozok ile sahada yer aldı. Konuk ekip Kasımpaşa ise; Gianniotis, Ahmet Taha Dağbaşı, Arus, Ilie, Ayberk Karapo, Baldursson, Kerem Demirbay, Mendes, Winck, Güven Yalçın ve Benedyczak ilk 11'iyle çıktı.

İstanbul Başakşehir, 18'inci dakikada öne geçti. Umut Bozok'un kafayla indirdiği topu ceza yayı üzerinde kontrol eden Shomurodov'un şutunda meşin yuvarlak defanstan da sekerek kalecinin üstünden ağlarla buluştu: 1-0. Kasımpaşa'nın ilk etkili atağı karşılaşmanın 33'üncü dakikasında geldi. Derinlemesine pasla ceza sahasına hareketlenen Benedyczak, topu çaprazdan dışarıya gönderdi. İlk yarı İstanbul Başakşehir'in 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi. İkinci yarıda Kasımpaşa ön alan baskısını artırdı. Maçın 59'ncu dakikasında İstanbul Başakşehir savunmasının ileri çıkarken yaptığı pas hatasında seken topa geriden hareketlenen Kerem Demirbay'ın ceza sahası çizgisinden çektiği şut kalecinin üzerine gitti. Karşılaşmanın 78'nci dakikasında soldan Operi'nin kestiği ortada Shomurodov'un kalenin soluna gönderdiği kafa vuruşu direkten döndü. 81'inci dakikada ceza sahasının solundan çizgiye koşu yapan Benedyczak'ın yerden paralel pasında Diabate golü buldu: 1-1. 89'ncu dakikada Yusuf Sarı'nın yerden sert ortasında kale alanı önünde rahat pozisyonda vuran Selke meşin yuvarlağı yerden kalecinin üstüne gönderdi. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca mücadele 1-1 beraberlikle sona erdi. Bu sonuçla Kasımpaşa puanı 5'e, İstanbul Başakşehir ise puanı 4'e yükseltti.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Başakşehir ve Kasımpaşa 1-1 Berabere Kaldı - Son Dakika

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