Başakşehir ve Kasımpaşa 2-2 Berabere Kaldı

Spor

Stat: Başakşehir Fatih Terim

Hakemler: Alper Akarsu, Murat Tuğberk Curbay, Ogün Kamacı

RAMS Başakşehir: Muhammed Şengezer, Onur Ergün, Hamza Güreler, Duarte, Lima, Kemen (Dk. 86 Ömer Faruk Beyaz), Berat Özdemir, Crespo, Szysz (Dk. 60 Davidson), Figueiredo, Piatek

Kasımpaşa: Gianniotis, Winck (Dk. 71 Aytaç Kara), Opoku, Yasin Özcan, Ben Ouanes, Gökhan Gül, Fall (Dk. 86 Sadık Çiftpınar), Hajradinovic (Dk. 90+1 Cafu), Barak (Dk. 71 Espinoza), Brekalo, da Costa (Dk. 90+1 Erdem Çetinkaya)

Goller: Dk. 3 da Costa, Dk. 68 Gökhan Gül (Kasımpaşa), Dk. 9 (Penaltıdan) ve 42 (Penaltıdan) Piatek (RAMS Başakşehir)

Sarı kartlar: Dk. 30 Winck, Dk. 45+2 Hakan Keleş (Teknik direktör), Dk. 69 da Costa, Dk. 88 Yasin Özcan, Dk. 90+3 Erdem Çetinkaya (Kasımpaşa), Dk. 85 Figueiredo, Dk. 90+3 Hamza Güreler (RAMS Başakşehir)

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında RAMS Başakşehir ile Kasımpaşa 2-2 berabere kaldı.

46. dakikada Berat Özdemir'in savunmanın arkasına attığı pasa hareketlenen Piatek'in ceza sahasına girdikten sonra yaptığı vuruşta kaleci Gianniotis topu ayaklarıyla çıkardı.

52. dakikada Lima'nın sağdan kullandığı kornerde altıpas içinde Piatek'in kafa vuruşunda kaleci Gianniotis yakın mesafeden topu çeldi. Dönen topa bir kez daha Piatek dokunurken meşin yuvarlak yandan dışarı gitti.

68. dakikada Kasımpaşa maça dengeyi getirdi. Ceza yayı içindeki Hajradinovic, rakibinden sıyrılmak isterken savunma araya girdi ve top Gökhan Gül'ün önüne düştü. Gökhan'ın yerden sert ve düzgün vuruşunda, meşin yuvarlak köşeden filelerle buluştu: 2-2.

70. dakikada savunmanın arkasına atılan uzun topla ceza sahasına giren Piatek'in sert şutunda, kaleci Gianniotis'e de çarpan meşin yuvarlak üstten kornere çıktı.

74. dakikada Lima'nın sağ taraftan kullandığı köşe atışında altıpas ön çizgisi üzerinde Hamza Güreler'in ıskaladığı topu Piatek kontrol etti. Piatek'in uygun durumda yaptığı vuruşta meşin yuvarlak az farkla üstten dışarı gitti.

84. dakikada savunmadan atılan uzun pasa hareketlenen da Costa'nın sol çaprazdan ceza sahasına girer girmez yaptığı aşırtma vuruşta kaleci Muhammed Şengezer gole izin vermedi.

Mücadele, 2-2 sonuçlandı.