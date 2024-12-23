Başakşehir ve Kasımpaşa 2-2 Berabere Kaldı

(İSTANBUL) - Trendyol Süper Lig'in 17. haftasının kapanış maçında RAMS Başakşehir evinde ağırladığı Kasımpaşa ile 2-2 berabere kaldı.
Trendyol Süper Lig'de 17. hafta mücadelesinde RAMS Başakşehir, Kasımpaşa ile karşılaştı. Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda saat 20.00'de başlayan mücadeleyi Alper Akarsu yönetti.
Kasımpaşa'nın gollerini; 3. dakikada Nuno da Costa ve 68. dakikada Gökhan Gül kaydetti. Ev sahibi RAMS Başakşehir'in gollerini ise 9 ve 42. dakikalarda yakaladıkları penaltılarla Krzysztof Piatek attı.
Bu sonuçla 23 puana yükselen Rams Başakşehir, Trendyol Süper Lig'in ilk yarısını 7. sırada tamamladı. 20 puanlı Kasımpaşa ise 10. sırada yer aldı.
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