Başakşehir ve Kasımpaşa 2-2 Berabere Kaldı

Spor

(İSTANBUL) - Trendyol Süper Lig'in 17. haftasının kapanış maçında RAMS Başakşehir evinde ağırladığı Kasımpaşa ile 2-2 berabere kaldı.

Trendyol Süper Lig'de 17. hafta mücadelesinde RAMS Başakşehir, Kasımpaşa ile karşılaştı. Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda saat 20.00'de başlayan mücadeleyi Alper Akarsu yönetti.

Kasımpaşa'nın gollerini; 3. dakikada Nuno da Costa ve 68. dakikada Gökhan Gül kaydetti. Ev sahibi RAMS Başakşehir'in gollerini ise 9 ve 42. dakikalarda yakaladıkları penaltılarla Krzysztof Piatek attı.

Bu sonuçla 23 puana yükselen Rams Başakşehir, Trendyol Süper Lig'in ilk yarısını 7. sırada tamamladı. 20 puanlı Kasımpaşa ise 10. sırada yer aldı.