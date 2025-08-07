Başakşehir, Viking'i 3-1 Yendi

Stat: Viking
Hakemler: Miguel Nogueira, Paulo Bras, Nelson Pereira (Portekiz)
Viking: Klaesson, Heggheim, Falchener, Baertelsen, Bjorshol (Dk. 61 Kristoffer Haugen), Askildsen (Dk. 67 Kvia-Egeskog), Bell, Alte (Dk. 80 Hansen), Svendsen (Dk. 80 D'Agostino), Tripic, Berisha (Dk. 61 Austbo)
İstanbul Başakşehir: Muhammed Şengezer, Onur Bulut, Duarte, Ba, Operi, Berat Özdemir, Ömer Ali Şahiner (Dk. 78 Umut Güneş), Crespo (Dk. 78 Ömer Faruk Beyaz), Yusuf Sarı (Dk. 17 Deniz Türüç), Brnic (Dk. 58 Shomurodov), da Costa (Dk. 58 Selke)
Goller: Dk. 2 Svendsen (Viking), Dk. 60 Deniz Türüç, Dk. 79 Operi, Dk. 90+4 Selke (Başakşehir)
Sarı kartlar: Dk. 65 Muhammed Şengezer (Başakşehir), Dk. 78 Haugen (Viking)
İstanbul Başakşehir, UEFA Konferans Ligi 3. eleme turu ilk maçında Norveç ekibi Viking'i deplasmanda 3-1 mağlup etti.
60. dakikada Başakşehir beraberliği yakaladı. Hızlı gelişen atakta Ömer Ali, pasını sağ kanattaki Deniz Türüç'e verdi. Deniz, içeri girip açısını düzelttikten sonra yaptığı şık vuruşta meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-1.
79. dakikada turuncu-lacivertli takım öne geçti. Umut Güneş'in pasında topu kontrol eden Operi, ceza yayının solundan yaptığı düzgün vuruşta meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-2.
90+4. dakikada Başakşehir, farkı 2'ye çıkardı. Operi'nin kendi yarı sahasında uzun pasında savunmanın arkasına hareketlenen Selke'nin ceza sahasına girip kaleci Klaesson'u geçtikten sonra sağ çaprazdan yaptığı vuruşta top filelere gitti: 1-3.
İstanbul Başakşehir, karşılaşmayı 3-1 kazandı.
