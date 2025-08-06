Başakşehir, Viking ile Avrupa'da İlk Maçına Çıkıyor - Son Dakika
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Başakşehir, Viking ile Avrupa'da İlk Maçına Çıkıyor

06.08.2025 09:39
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Başakşehir, UEFA Konferans Ligi'nde Viking ile yarın karşılaşacak. Maç TSİ 20.00'de başlayacak.

Başakşehir, UEFA Konferans Ligi 3. eleme turu ilk maçında yarın Norveç temsilcisi Viking'e konuk olacak.

Norveç'in Stavanger kentinde yer alan 15 bin 900 seyirci kapasiteli Lyse Arena'da oynanacak müsabaka, TSİ 20.00'de başlayacak. Portekizli hakem Miguel Nogueira'nın yöneteceği maç, TRT 1'den naklen yayınlanacak.

Çağdaş Atan'ın teknik direktörlüğünü yaptığı turuncu-lacivertli futbol takımı, sentetik sahada oynanacak ilk mücadeleden avantajlı bir skorla ayrılmaya çalışacak.

Başakşehir, ikinci eleme turunda Bulgaristan ekibi Cherno More'yi 1-0 ve 4-0'lık skorlarla eleyerek tur atladı. Viking ise Slovenya temsilcisi Koper'e ilk müsabakada 7-0, rövanşta da 5-3 üstünlük kurarak 3. eleme turuna yükseldi.

İstanbul temsilcisi, Avrupa kupalarında Norveç temsilcisine karşı ilk maçına çıkacak.

Viking, Norveç Ligi'nde lider

Viking, Norveç'te 2025 sezonunun başladığı 29 Mart'tan bu yana tüm kulvarlarda 26 maça çıktı.

Norveç Birinci Futbol Ligi'nde (Eliteserien) oynadığı 18 müsabakada 12 galibiyet, 3 beraberlik, 3 yenilgi yaşayan Viking, 39 puanla zirvede yer alıyor.

Stavanger temsilcisi, yarı finalde veda ettiği Norveç Kupası'nda ise yaptığı 6 karşılaşmanın 5'ini kazandı, 1'inden mağlubiyetle ayrıldı.

Viking, Konferans Ligi'nde de oynadığı 2 maçı kazanmayı başardı.

Bu sezon çıktığı müsabakalarda 75 kez fileleri havalandıran Norveç ekibi, kalesinde ise 29 gol gördü.

2021'den bu yana Norveçli teknik adam Bjarte Lunde Aarsheim'ın çalıştırdığı Viking'in en formda oyuncusu olarak Zlatko Tripic dikkati çekiyor.

Tripic, bu sezon tüm kulvarlarda 9 kez fileleri havalandırdı. Stavanger temsilcisinde Peter Christiansen ise 8 gole imza attı.

Ligde 8, kupada 6 şampiyonluk yaşadı

Norveç'in en başarılı takımları arasında yer alan Viking, 1899 yılında kuruldu.

Viking, 1970'li yıllarda damgasını vurduğu Eliteserien'de 8 (1958, 1972, 1973, 1974, 1975, 1979, 1982, 1991) şampiyonluk elde etti.

Stavanger temsilcisi, Norveç Kupası'nı ise 6 kez (1953, 1959, 1979, 1989, 2001, 2019) müzesine götürmeyi başardı.

Viking, Avrupa kupalarında en büyük başarısını 2005-2006 sezonunda UEFA Kupası'nda grup aşamasına kalarak elde etti.

Başakşehir'in kadrosu

İstanbul Başakşehir'in Viking müsabakaları için UEFA'ya bildirdiği listede yer alan oyuncular şöyle:

Kaleci: Volkan Babacan, Muhammed Şengezer, Deniz Dilmen

Defans: Jerome Opoku, Onur Bulut, Hamza Güreler, Christopher Operi, Ousseynou Ba, Leo Duarte, Festy Ebosele, Yağız Dilek

Orta saha: Berat Özdemir, Onur Ergün, Yusuf Sarı, Olivier Kemen, Miguel Crespo, Ömer Faruk Beyaz, Umut Güneş, Deniz Türüç, Ömer Ali Şahiner, Ivan Brnic

Forvet: Davie Selke, Nuno da Costa, Eldor Shomurodov

Kaynak: AA

Başakşehir, Konferans, Norveç, Futbol, Dünya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Başakşehir, Viking ile Avrupa'da İlk Maçına Çıkıyor - Son Dakika

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