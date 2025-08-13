Başakşehir, Viking ile Berabere Kaldı

UEFA Konferans Ligi 3. Eleme Turu rövanş maçında Başakşehir, sahasında Norveç ekibi Viking ile 1-1 berabere kaldı. İlk maçı 3-1 kazanan turuncu-lacivertliler bu sonuçla play-off turuna yükseldi.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
52. dakikada sağ kanatta topla buluşan Svendsen'in yerden pasında Berisha, altıpas gerisinden yaptığı vuruşta kaleci Muhammed topu çelmeyi başardı.
90+3. dakikada Tripic'in sağ taraftan kullandığı köşe vuruşu sonrası kale önünde karambol oluştu. Hermen Haugen'in yakın mesafeden vuruşunda kaleci Muhammed topu kurtardı.
90+3. dakikada sağ kanattan gelişen atakta Tripic'in sert ortasında ön direkte Berisha kafayı vurdu. Kaleci Muhammed'in çeldiği meşin yuvarlak dışarı çıktı.
Stat: Fatih Terim
Hakemler: Milos Milanovic, Milan Pasajlic, Marko Djuricic
Başakşehir: Muhammed Şengezer, Onur Bulut, Leo Duarte, Ousseynou Ba, Christopher Operi, Berat Özdemir, Deniz Türüç (Ebosel dk. 89), Miguel Crespo (Hamza Güreler dk. 89), Ömer Faruk Beyaz (Umut Güneş dk. 65), Eldor Shomurodov (Yusuf Sarı dk. 83), Davie Selke (Nuno da Costa dk. 66)
Yedekler: Volkan Babacan, Deniz Dilmen, Jerome Opoku, Yağız Dilek, Onur Ergün, Berkay Aslan, Ivan Brnic
Teknik Direktör: Çağdaş Atan
Viking: Klaesson, Henrik Heggheim (Herman Haugen dk. 46), Henrik Falchener (Nicholas D'Agostino dk. 78), Martin Roseth, Sondre Bjorshol (Kristoffer Haugen dk. 68), Anders Baertelsen, Joe Bell, Askildsen (Simen Kvia-Egeskog dk. 68), Sander Svendsen (Peter Christiansen dk. 68), Zlatko Tripic, Veton Berisha
Yedekler: Arild Ostbo, Vevatne, Hilmir Mikaelsson, Jakob Hansen, Ruben Alte, Edvin Austbö, Vetle Auklend
Teknik Direktör: Morten Jensen
Goller: Onur Bulut (dk. 34 k.k.) (Viking), Davie Selke (dk. 40) (Başakşehir)
Sarı kartlar: Muhammed Şengezer, Ömer Faruk Beyaz, Miguel Crespo, Ousseynou Ba, Deniz Türüç (Başakşehir), Henrik Falchener, Anders Baertelsen (Viking) - İSTANBUL
