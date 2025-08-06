Başakşehir, Viking ile Maç İçin Hazır

İstanbul Başakşehir, UEFA Konferans Ligi 3. eleme turunda Norveç ekibi Viking ile yarın deplasmanda yapacağı ilk maçın hazırlıklarını tamamladı.
Karşılaşmanın oynanacağı Viking Stadı'nda teknik direktör Çağdaş Atan yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleri ve pas çalışmasıyla başladı.
İdmanın basına kapalı bölümünde ise taktik organizasyonlar üzerinde durulduğu öğrenildi.
Antrenmanı İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ da takip etti.
Viking-Başakşehir müsabakası, yarın TSİ 20.00'de başlayacak.
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