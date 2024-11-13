Başiskele'de Ücretsiz Kış Spor Okulları Başlıyor

Spor

Başiskele'de ikamet eden çocuklara ve gençlere yönelik başlatılan ücretsiz spor okulları bu kış aylarında da geleceğin sporcularını yetiştirecek.

Başiskele Belediyesi, geçen yıllarda da çok büyük rağbet gören ve binlerce gence büyük fayda sağlayan spor okullarına bu kış döneminde de devam edecek. Çocukların ve gençlerin beklentilerini karşılamak, spor kültürünü oluşturarak sağlıklı yaşama destek vermek, toplumun her kesimine kamuoyu yararı sağlamak, özellikle çocukların sağlıklı ve zinde yaşamına destek vererek fiziksel ve zihinsel gelişimine destek vermek amacıyla ilçede ikamet eden 4-16 yaş arasındaki çocuklar için Başiskele Belediyesi tarafından düzenlenen kış spor okullarına kayıtlar 14 Kasım Perşembe günü saat 10.00'da başlayacak.

Başiskele Belediyesi'nin Genc-i Ala internet sayfası üzerinden kış spor okullarına 4-16 yaş aralığındaki öğrenciler başvuru yapabilecek.

Başiskele'nin yetenekli sporcularının da ortaya çıkarılmasını sağlayacak ücretsiz kış spor okullarında yüzme, basketbol, voleybol, karate, masa tenisi, cimnastik, güreş ve satranç dallarında eğitim verilecek. - KOCAELİ