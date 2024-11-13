Başiskele'de Ücretsiz Kış Spor Okulları Başlıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Başiskele'de Ücretsiz Kış Spor Okulları Başlıyor

Başiskele Belediyesi, 4-16 yaş arası çocuklar için ücretsiz kış spor okulları düzenliyor. Kayıtlar 14 Kasım'da başlayacak. Eğitimler, yüzme, basketbol, voleybol, karate, masa tenisi, cimnastik, güreş ve satranç branşlarında verilecek.

13.11.2024 15:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Başiskele'de ikamet eden çocuklara ve gençlere yönelik başlatılan ücretsiz spor okulları bu kış aylarında da geleceğin sporcularını yetiştirecek.

Başiskele Belediyesi, geçen yıllarda da çok büyük rağbet gören ve binlerce gence büyük fayda sağlayan spor okullarına bu kış döneminde de devam edecek. Çocukların ve gençlerin beklentilerini karşılamak, spor kültürünü oluşturarak sağlıklı yaşama destek vermek, toplumun her kesimine kamuoyu yararı sağlamak, özellikle çocukların sağlıklı ve zinde yaşamına destek vererek fiziksel ve zihinsel gelişimine destek vermek amacıyla ilçede ikamet eden 4-16 yaş arasındaki çocuklar için Başiskele Belediyesi tarafından düzenlenen kış spor okullarına kayıtlar 14 Kasım Perşembe günü saat 10.00'da başlayacak.

Başiskele Belediyesi'nin Genc-i Ala internet sayfası üzerinden kış spor okullarına 4-16 yaş aralığındaki öğrenciler başvuru yapabilecek.

Başiskele'nin yetenekli sporcularının da ortaya çıkarılmasını sağlayacak ücretsiz kış spor okullarında yüzme, basketbol, voleybol, karate, masa tenisi, cimnastik, güreş ve satranç dallarında eğitim verilecek. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Basketbol, Başiskele, Voleybol, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Başiskele'de Ücretsiz Kış Spor Okulları Başlıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

15:33 MHP’nin hesabından yapılan paylaşım kafa karıştırdı: Ne demek istiyorsunuz MHP'nin hesabından yapılan paylaşım kafa karıştırdı: Ne demek istiyorsunuz?
15:07 Esenyurt’ta ’’Halay’’ kavgası İki grup birbirine girdi Esenyurt'ta ''Halay'' kavgası! İki grup birbirine girdi
13:57 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan sınır ötesi operasyon sinyali Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sınır ötesi operasyon sinyali
13:37 Özgür Özel’den dikkat çeken Bahçeli iddiası Özgür Özel'den dikkat çeken Bahçeli iddiası
12:21 Davutoğlu, kürsüde konuşurken hüngür hüngür ağladı: Kahroluyorum, utanıyorum Davutoğlu, kürsüde konuşurken hüngür hüngür ağladı: Kahroluyorum, utanıyorum
21:33 Salgın can almaya devam ediyor Salgın can almaya devam ediyor
21:29 MHP’den dikkat çeken ’Bahçeli’ paylaşımı: Bazen en yakınınız bile anlamaz sizi MHP'den dikkat çeken 'Bahçeli' paylaşımı: Bazen en yakınınız bile anlamaz sizi
21:17 Kerem Aktürkoğlu’ndan çok konuşulacak Galatasaray itirafı Kerem Aktürkoğlu'ndan çok konuşulacak Galatasaray itirafı
20:47 Ekvador Cezaevinde Çeteler Arasında Kavga: 15 Ölü Ekvador Cezaevinde Çeteler Arasında Kavga: 15 Ölü
20:32 Melania Trump, Jill Biden’ın Beyaz Saray davetini reddetti Melania Trump, Jill Biden'ın Beyaz Saray davetini reddetti
20:27 Mauro Icardi, Neymar’a telefon açtı Mauro Icardi, Neymar'a telefon açtı
20:25 DEVA, Gelecek ve Saadet, çatı partisi kuruyor DEVA, Gelecek ve Saadet, çatı partisi kuruyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.11.2024 15:42:19. #1.13#
SON DAKİKA: Başiskele'de Ücretsiz Kış Spor Okulları Başlıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.