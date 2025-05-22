Başiskele'de Ücretsiz Yaz Spor Okulları Başlıyor

Başiskele Belediyesi, bu yaz aylarında da çocuklara ve gençlere ücretsiz yaz spor okulları imkanı sunacak.

Geleceğin yetenekli sporcularının da keşfedilmesini sağlayacak Başiskele Belediyesi Yaz Spor Okulları, Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü koordinesinde 9 farklı spor branşında gerçekleştirilecek. Başiskele Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü sorumluluğunda Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Başiskele Kaymakamlığı'na bağlı Gençlik Hizmetleri ve İlçe Spor Müdürlüğü ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle gerçekleştirilecek 5. Yaz Spor Okulları'na başvurular, 23 Mayıs Cuma günü saat 10.00'da başlayacak.

Kayıtları kabul edilen Başiskele'nin şanslı çocukları, uzman eğitmenler eşliğinde spor eğitimlerine 23 Haziran Pazartesi günü başlayacak. - KOCAELİ