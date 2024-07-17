Başiskele\'de Yaz Spor Okulları Açıldı

Spor

Başiskele'de yaz tatilini eğlenceli ve verimli geçirmek isteyenlere yönelik açılan yaz spor okullarında yaklaşık bin 700 çocuk ve genç, 8 farklı branşta eğitim alıyor.

Başiskele'de 4-16 yaş aralığındaki çocuklar için ücretsiz olarak bu yaz 4'üncüsü düzenlenen yaz spor okulları devam ediyor. Başvurular sonrası yaklaşık bin 700 öğrenci ücretsiz yaz spor okullarında karate, yüzme, cimnastik, satranç, masa tenisi, basketbol, voleybol ve güreş branşlarında eğitim alıyor. Uzman eğitimler ile keyifli spor aktivitelerine katılan çocuklar, yaz tatilini dolu dolu geçirmenin mutluluğunu yaşıyor. Verilen eğitimlerden geleceğin sporcularının aileleri de büyük bir memnuniyet duyuyor.

Başiskele Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirilen ve geleceğin yetenekli sporcularının da keşfedilmesini sağlayacak Başiskele Belediyesi Yaz Spor Okulları'nda 8 farklı spor branşında eğitimler veriliyor. Başiskele Belediyesi Ücretsiz Yaz Spor Okulları'nda verilen spor branşları ve yaş aralıkları şöyle: "Karate, 7-13 yaş. Yüzme, 5-16 yaş. Cimnastik, 4-7 yaş. Satranç, 5-16 yaş. Masa Tenisi, 8-13 yaş. Basketbol, 7-16 yaş. Voleybol, 7-16 yaş. Güreş, 8-13 yaş."

Sağlıklı ve eğlenceli bir yaz dönemi geçirecek olan Başiskele'nin şanslı çocukları, 31 Ağustos 2024 tarihine kadar sevdikleri sporu doyasıya yapacaklar. - KOCAELİ