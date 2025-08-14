Başiskele\'de Yaz Spor Okulları\'na Yoğun İlgi

Başiskele'de bu yıl 5'incisi düzenlenen Yaz Spor Okulları'nda yaklaşık 3 bin 700 çocuk, 9 farklı branşta ücretsiz eğitim alarak yaz tatilini değerlendiriyor.

Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü öncülüğünde hayata geçirilen "Genc-i Ala Gençlik Modeli" kapsamında düzenlenen okullar, ilçede ikamet eden 4-14 yaş aralığındaki çocukların yaz tatillerini verimli ve eğlenceli geçirmelerini hedefliyor. Uzman eğitmenler eşliğinde yüzme, karate, cimnastik, basketbol, voleybol, masa tenisi, tenis, satranç ve güreş olmak üzere 9 farklı branşta eğitimlerin verildiği okullara bu yıl da yoğun ilgi gösterildi.

Başiskele Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü koordinesindeki okullar, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Başiskele Kaymakamlığı Gençlik Hizmetleri ve İlçe Spor Müdürlüğü ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde gerçekleştiriliyor.

Geleceğin sporcularının da keşfedilmesinin hedeflendiği okullardaki eğitimler, 23 Haziran'da başladı. Öğrenciler, 29 Ağustos'a kadar eğitimlerine devam edecek. - KOCAELİ