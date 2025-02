Spor

Başiskele Belediyesi tarafından çocuklar ve gençlere yönelik ücretsiz olarak düzenlenen Başiskele Kış Spor Okulları'nda eğitimler devam ediyor.

Genc-i Ala Gençlik Modeli ile her yaştan çocuklara ve gençlere yönelik spordan sanata, bilimden teknolojiye her türlü hizmeti artırarak devam ettiren Başiskele Belediyesi, on binlerce gence fiziksel, ruhsal ve sosyal anlamda büyük fayda sağlayan spor okullarını ücretsiz olarak sürdürüyor. Başiskele Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirilen 2024-2025 Yılı Kış Spor Okulları, çocukların yoğun katılımıyla devam ediyor. Geçen yıllarda olduğu gibi yine bu dönemde de yoğun talep gören spor okullarında basketbol, voleybol, karate, masa tenisi, yüzme, jimnastik, satranç ve güreş branşlarında eğitimler veriliyor. Soğuk kış günlerini spor yaparak hareketle geçiren çocuklar, Başiskele'de hem sağlıklı hem de zinde yaşıyor.

Gençlerin ve çocukların spor yapmasını sağlayarak fiziksel ve zihinsel gelişimine, sosyalleşmesine katkı sunmanı sağlayan Başiskele Belediyesi Spor Okulları, kentin yetenekli sporcularının keşfedilmesini de sağlayacak. Spor okullarını başarıyla tamamlayan yetenekli gençler, Başiskele Belediyespor altında lisansları çıkarılarak çeşitli yarışma ve şampiyonalarda ter dökerek başarıdan başarıya koşma imkanı bulacak ve ülke sporuna kazandırılacak. - KOCAELİ