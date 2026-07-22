Başiskeleli Yüzücülerden Büyük Başarı - Son Dakika
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Başiskeleli Yüzücülerden Büyük Başarı

Başiskeleli Yüzücülerden Büyük Başarı
22.07.2026 12:43
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Genc-i Ala yüzücüleri, Türkiye dereceleriyle Başiskele'ye gurur yaşattı.

Başiskele'de Genc-i Ala bünyesinde eğitim alan minik yüzücüler, katıldıkları yüzme organizasyonunda elde ettikleri Kocaeli ve Türkiye dereceleriyle dikkat çekti. Farklı kategorilerde kürsüye çıkan sporcular, gösterdikleri başarılı performansla ilçeye gurur yaşattı.

Genc-i Ala bünyesinde yüzme eğitimi alan sporcular, katıldıkları yarışmalarda önemli başarılara imza attı. 15 Temmuz Demokrasiye Atılan Kulaçlar 7-8-9 Yaş Yüzmeye Teşvik Yarışları kapsamında mücadele eden Başiskeleli yüzücüler, elde ettikleri Türkiye dereceleriyle ilçenin gururu oldu. Yarışlarda Nisan Ecem Sönmez, 50 metre serbest kategorisinde Kocaeli birincisi, 50 metre kelebek kategorisinde ise Kocaeli üçüncüsü olarak önemli bir başarı elde etti. Eda Erbay ise 100 metre sırt ve 50 metre sırt kategorilerinde Türkiye ikincisi olarak kürsüde yer aldı. Başiskele'nin başarılı yüzücülerinden Ayşe Eylül Yaman, 100 metre serbest kategorisinde Türkiye dördüncüsü olurken, Mira Güler de 100 metre kurbağalama ve 50 metre kurbağalama kategorilerinde Türkiye üçüncülüğü elde etti. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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