Rıdvan Dilmen, Süper Lig'de play-off sistemine geçilmesine destek verdi: Başka çare yok

Süper Lig'in 3. haftasının erteleme maçında Galatasaray, deplasmanda İstanbulspor'u tek golle mağlup etti. Karşılaşmanın ardından ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen, TV8.5 ekranlarında mücadeleyi değerlendirirken Süper Lig için çarpıcı bir öneri de bulundu.

"TARİHİN EN UÇURUMLU SEZONU OLACAK"

Rıdvan Dilmen yaptığı açıklamada, "Ligimiz artık sezonun ilk haftasında kadroları gördüğümde dedim ki, tarihin en uçurumlu sezonu olacak. Üst ile alt arasında 15-20 puan olur bu sezon. Keyif almamamızın sebebi de aradaki uçurum zaten." dedi.

"TEK ÇARE PLAY-OFF"

Süper Lig için de çarpıcı bir öneri yapan Dilmen, "Bu ligin play-off oynatmaktan başka çaresi yok. Yüzde 90 da doğru görüyorum bu çözümü. Bu sezonki lig üç büyükler arasında kalan bir lig olarak kalacak. Geçen sezonlarda da öyleydi, bu sezon daha çok öyle olacak. Seyirciler kaçıyor, bugünkü tip maçlara para vermek istemiyorlar. 3-4 yıl geçici olarak bu yapılabilir çünkü sıklet farkları çok doğdu." ifadelerini kullandı.

"NE GEREKİYORSA ONU YAPACAĞIZ"

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi de yaptığı açıklamada, "Marka değerimizi yükseltmeyi hedefliyoruz. Play-off ile mi yoksa başka bir şey ile mi olur, çalışıyoruz. Bu konuda rapor gelirse konuşuruz. 500 milyon dolarları yakalamak için yeniden ne gerekiyorsa onu yapacağız." demişti.