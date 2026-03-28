Başka takım formaları için kavga ettiler

Moritanyalı futbolcuların La Bombonera Stadyumu'nun koridorlarında yaşadığı anlar gündem oldu. Oyuncuların Arjantin formaları için kendi aralarında tartıştığı görüldü.

FORMA HEYECANI GERİLİME DÖNÜŞTÜ

Maç sonrası yaşanan olayda, Arjantin formalarını almak isteyen Moritanyalı oyuncular arasında kısa süreli bir gerginlik yaşandı. Koridorlarda yaşanan itişmeler kameralara yansıdı.

GÖRÜNTÜLER YAYILDI

O anlara ait görüntüler kısa sürede sosyal medyada geniş kitlelere ulaşırken, futbolcuların forma için yaşadığı rekabet dikkat çekti. Videoyu izleyenler "Yok artık daha neler" yorumunu yaptı.