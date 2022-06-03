Başkan Ali Koç'tan ağır sözler: Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en kötü federasyonun bıraktığı iklim var

Fenerbahçe'de başkan Ali Koç, tecrübeli teknik adam Jorge Jesus için düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

EN KÖTÜ FEDERASYON

Başkan Ali Koç, TFF hakkında söylemlerde bulundu. Ali Koç: ''Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en kötü Federasyonunun bıraktığı bir iklim var. Hem ekonomik hem de bir şehrin odağında dizayn edilen bir futbol yapısından bahsediyoruz. TFF seçimiyle ilgili yarın kendimi daha net şekilde anlatmaya çalışacağım." ifadelerini kullandı.