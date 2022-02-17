Başkan Arslan'dan taraftarlara destek çağrısı

Yeşilçınarspor ve Çameli Belediyespor maçı öncesi Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan, sporseverleri maça destek vermeye davet etti.

19 Şubat Cumartesi günü Denizli Akkonak Stadında saat 14.00'de Yeşilçınarspor ve Çameli Belediyespor karşı karşıya gelecek.

Maçtan önce taraftarlara çağrıda bulunan Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan, futbol severlerden maçta takımlarını yalnız bırakmamalarını istedi. Takımın daha büyük hedeflere yelken açacağını belirten Başkan Arslan, "Yıllardır özlenen bir şekilde birbirine kenetlenen ilçe, yönetim, takım ve büyük taraftarımızın arasında hiçbir nifak tohumu yeşermeyecek ve bu beraberlik güçlü bir şekilde ilerleyecek, büyük Çameli Belediyespor Kulübümüzün daha da büyük hedeflere yelken açacaktır. Cumartesi günü bir şölen halinde geçirmek için takımımızın büyük taraftarına olan ihtiyacı her zamankinden fazladır" dedi. - DENİZLİ