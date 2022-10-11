Başkan Aydın, şampiyonu ağırladı - Son Dakika
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Başkan Aydın, şampiyonu ağırladı

11.10.2022 12:07
Başkan Aydın, şampiyonu ağırladı

AK Parti Seferihisar İlçe Başkanı Ahmet Aydın, Afyonkarahisar'da düzenlenen Wushu Kung Fu Balkan Şampiyonasında Wushu Sanda şampiyonu olan Zeynep Kaplan'ı ağırladı.

AK Parti Seferihisar İlçe Başkanı Ahmet Aydın, Afyonkarahisar'da düzenlenen Wushu Kung Fu Balkan Şampiyonasında Wushu Sanda şampiyonu olan Zeynep Kaplan'ı ağırladı. Genç sporcuyu tebrik eden Başkan Aydın, Dünya Kız Çocukları Gününde gelen şampiyonluk müjdesiyle büyük bir gurur ve mutluluk yaşadıklarını dile getirdi.

AK Parti Seferihisar İlçe Başkanı Ahmet Aydın, Afyonkarahisar'da gerçekleştirilen 5. Açık Wushu Kung Fu Balkan Şampiyonasında rakiplerini yenerek Wushu Sanda branşında şampiyon olarak madalyayı Seferihisar'a getiren Zeynep Kaplan'ı makamında ağırlayarak tebrik etti.

Seferihisar'ın Ulamış Mahallesi'nde yaşayan ve Seferihisar Uluslararası İmam Hatip Lisesi 9. Sınıf öğrencisi olan Zeynep Kaplan ve aynı zamanda antrenörü olan annesi Aysun Kaplan ile sohbet eden Başkan Aydın, "Ağustos ayında Zeynep Avrupa 2.'si olduğunda Balkan Şampiyonasına daha iyi hazırlanıp şampiyon olacağım diye söz vermişti. Dünya Kız Çocukları Gününde şampiyonluk müjdesini getirerek ailesine, bir ağabeyi olarak bana, Seferihisar'a ve Türkiye'ye yaşattığı büyük bir gurur ve mutluluk teşekkür ederim" diye konuştu.

Dünya Kız Çocukları Gününde gelen müjdenin çok anlamlı olduğunu söyleyen Başkan Aydın, "Bu anlamlı günde kız çocuklarımızın imkan verildiğinde böyle güzel ve büyük başarılar elde ettiklerini görmek geleceğe umutla bakmamızı sağlıyor. Biz Zeynep ile görüşmeye ve ona destek olmaya devam edeceğiz. Şimdi önünde yeni maçlar ve güzel hedefler var o bu yolculuğa devam ederken biz de onun yanında olacağız" ifadelerini kullandı.

Hedef dünya ve olimpiyat şampiyonluğu

Wushu Kung Fu'nun yanı sıra Box ve Kickbox branşlarında da mücadele eden ve okuldan kalan zamanlarda haftada 7 gün antrenman yapan Zeynep, 8 yaşından beri savunma sporları yapıyor. Kung Fu Milli Takım sporcusu olan Zeynep, Kickbox Milli Takımı için de hazırlık yapıyor. Başarılı olmak için çok çalıştığını dile getiren Zeynep Kaplan, hedefinin dünya ve olimpiyat Şampiyonluğu olduğunu ifade etti. - İZMİR

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Kaynak: İHA

Zeynep Kaplan, Seferihisar, Aydın, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Başkan Aydın, şampiyonu ağırladı - Son Dakika

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