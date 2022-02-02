Üye Girişi
Başkan Aygün, ilçedeki amatör kulüpleri ziyaret etti - Son Dakika

Başkan Aygün, ilçedeki amatör kulüpleri ziyaret etti

02.02.2022 13:32
Başkan Aygün, ilçedeki amatör kulüpleri ziyaret etti

Derince'de Belediye Başkanı Zeki Aygün, ilçeyi amatör kümede temsil eden futbol kulüplerinin antrenmanlarını ziyaret etti.

Derince'de Belediye Başkanı Zeki Aygün, ilçeyi amatör kümede temsil eden futbol kulüplerinin antrenmanlarını ziyaret etti.

Gençlik merkezleri ve spor tesislerinin yapımının tamamlanarak kullanıma açıldığı ilçede başkan Aygün, amatör spor kulüplerine de destek veriyor. Aygün bu kapsamda, amatör kümede mücadele veren Derince temsilcileri Sırrıpaşa FK ve Derince Birlikspor'un antrenmanlarını ziyaret etti. AK Parti Derince ilçe Başkanı Koray Merdan ve ilçe gençlik kolları başkanı Semih Tayyip Gülcan da başkan Aygün ile ziyarete katıldı.

Sporcularla sohbet etti

Süper Amatör Lig A Grubu'nda 16 puanla 3'üncü sırada yer alan Sırrıpaşa FK ve 1. Amatör Küme C Grubu'nda 25 puanla 2'nci sırada bulunan Derince Birlikspor'un antrenmanlarını ziyaret eden Zeki Aygün, burada sporcular, antrenörler ve kulüp yöneticileri ile sohbet etti. Takımlara müsabakalarında başarılar dileyen Aygün, "İlçemizdeki amatör spor kulüplerimizin daima yanındayız. Çocuklarımızın ve gençlerimizin gelişimleri açısından büyük önem teşkil eden spor kulüplerimizin faaliyetlerini, bugüne dek olduğu gibi bundan sonra da desteklemeye devam edeceğiz" dedi. - KOCAELİ

Başkan Aygün, ilçedeki amatör kulüpleri ziyaret etti
Başkan Aygün, ilçedeki amatör kulüpleri ziyaret etti
Başkan Aygün, ilçedeki amatör kulüpleri ziyaret etti

YORUMLAR
500

Zeki Aygün, Hisarcık, gençlik, Futbol, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Başkan Aygün, ilçedeki amatör kulüpleri ziyaret etti - Son Dakika Spor


Son Dakika Haberleri
13:13 Son Dakika: Galatasaray Başkanı Burak Elmas, taraftarı havalara uçuracak müjdeyi verdi! Eric Pulgar resmen Galatasaray'da
13:09 Şarkıcı Tarkan, koronavirüse yakalandı: İyi ki aşılıyım!
13:06 İstanbul'daki gizemli kazının sebebi ortaya çıktı: Kayıp M.K.
13:05 Dördüncü kattan düşmeden önceki son anlar! Kübra Ece'nin son görüntüsü ortaya çıktı
13:04 Rizespor, Beşiktaş'tan kiraladığı Gedson Fernandes'i almak için Portekiz'e gitti
12:59 Dudullu-Bostancı Metro hattı yıl sonunda açılıyor
12:45 Kız arkadaşıyla kaldığı apartta ölü bulunmuştu! Genç adamın ölüm sebebi ortaya çıktı
12:44 Akaryakıt bayileri iflasın eşiğine geldi! PÜİS Başkanı: KDV indirilsin
12:31 Defne Joy Foster'ı ölüm yıldönümünde arkadaşları andı!
12:26 Ozan Tufan Fenerbahçe'ye geri dönüyor!
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.02.2022 13:37:24. #1.13#
SON DAKİKA: Başkan Aygün, ilçedeki amatör kulüpleri ziyaret etti - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement