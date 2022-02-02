Başkan Aygün, ilçedeki amatör kulüpleri ziyaret etti

Derince'de Belediye Başkanı Zeki Aygün, ilçeyi amatör kümede temsil eden futbol kulüplerinin antrenmanlarını ziyaret etti.

Gençlik merkezleri ve spor tesislerinin yapımının tamamlanarak kullanıma açıldığı ilçede başkan Aygün, amatör spor kulüplerine de destek veriyor. Aygün bu kapsamda, amatör kümede mücadele veren Derince temsilcileri Sırrıpaşa FK ve Derince Birlikspor'un antrenmanlarını ziyaret etti. AK Parti Derince ilçe Başkanı Koray Merdan ve ilçe gençlik kolları başkanı Semih Tayyip Gülcan da başkan Aygün ile ziyarete katıldı.

Sporcularla sohbet etti

Süper Amatör Lig A Grubu'nda 16 puanla 3'üncü sırada yer alan Sırrıpaşa FK ve 1. Amatör Küme C Grubu'nda 25 puanla 2'nci sırada bulunan Derince Birlikspor'un antrenmanlarını ziyaret eden Zeki Aygün, burada sporcular, antrenörler ve kulüp yöneticileri ile sohbet etti. Takımlara müsabakalarında başarılar dileyen Aygün, "İlçemizdeki amatör spor kulüplerimizin daima yanındayız. Çocuklarımızın ve gençlerimizin gelişimleri açısından büyük önem teşkil eden spor kulüplerimizin faaliyetlerini, bugüne dek olduğu gibi bundan sonra da desteklemeye devam edeceğiz" dedi. - KOCAELİ