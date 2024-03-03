Spor

- Başkan Böcek, Runtalya'da koştu

ANTALYA - Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Antalya Valisi Hulusi Şahin ile birlikte 19. Antalya Maratonu'nun startını vererek, koşuya katıldı. Maratonda, 52 ülkeden 1600'ü yabancı toplam 9 bin 600 sporcu koştu.

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde bu yıl 19.'su gerçekleştirilen Türkiye'nin en büyük lifestyle maratonu Runtalya, Büyükşehir Belediyesi Başkanı Muhittin Böcek'in ve Antalya Valisi Hulusi Şahin'in çaldığı kornayla birlikte AKM önünden başladı. Maratona, 52 ülkeden 1600'ü yabancı toplam 9 bin 600 sporcu kayıt yaptırdı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, "Atamızın izinde koşacağız, koşmaya da devam edeceğiz" diyerek, sporcularla birlikte starttaki yerini aldı ve bir süre maratonda koştu. Sporcular, Başkan Muhittin Böcek'e sevgi gösterisinde bulundu. Ayrıca Tekerlekli Sandalye Maratonu da gerçekleştirildi.

7'den 77'ye sporcuların katılım sağladığı maratonda ellerinde barış, dostluk ve savaş karşıtı söylemlerin yer aldığı dövizlerle koşan sporcular renkli görüntüler oluşturdu. Maratonda 10 bin metre, 21 bin metre, 42 bin metre (Runtalya) ile 2 ve 5 bin metre Fetih Yarışları koşuldu.

Ödüller sahiplerini buldu

42 bin metre maratonda erkeklerde ilk üç dereceyi elde eden Akil Samir, Yoosuf İbrahim ve Dean Sauthoff ödüllerini Vali Hulusi Şahin'in elinden alırken, kadınlarda birinci olan Maria Kolpakova, ikinci olan Homeria Barzeger ve üçüncülüğü elde eden Olga Luferenko'ya ödülleri Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek tarafından verildi.