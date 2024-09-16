Kayseri Avrupa Spor Şehri Olma Yolunda Hızla İlerliyor

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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. ve Türkiye Tenis Federasyonu tarafından düzenlenen Ulusal 12 Yaş Hafta Sonu Tenis Turnuvası'na katılarak, sporcular ile bir araya geldi. Büyükkılıç, Kayseri'nin kabuğuna sığmayan bir Avrupa Spor Şehri olduğunu vurguladı.

Gerçekleştirdiği faaliyet ve hayata geçirdiği projeler ile Kayseri'yi 2024 Avrupa Spor Şehri ünvanı kazandıran Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesi ve Spor A.Ş. ile Kayseri'yi Avrupa Spor Başkenti için hazırlıyor.

"Kayseri'nin, sporun başkenti olması için gayretlerimizi sürdürüyoruz"

Birbirinden farklı ve kapsamlı spor etkinlikleri ile projeleri birbiri ardına gerçekleştiren Büyükşehir Belediyesi, ara vermeksizin yerli ve yabancı sporculara ev sahipliği yapıyor. Bu kapsamda Kayseri Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde, Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'ndeki tenis kortlarında 19 farklı şehirden, 101 genç sporcu ile gerçekleştirilen Ulusal 12 Yaş Hafta Sonu Tenis Turnuvası'nda tenis sporcuları ile buluşan Başkan Büyükkılıç, Kayseri'nin sporun başkenti olması için gayretlerini sürdürdüklerini vurguladı. Kayseri'ye gelen ve sportif faaliyetlerde bulunan gençlere hoş geldiniz diyerek, bundan sonraki süreçte Kayseri'ye daha sık gelmeleri temennisinde bulunan Büyükkılıç, konuşmasında sporcuları ve antrenörleri tebrik etti.

ACES 2024 Yılı Spor Şehri ünvanı alan Kayseri'nin spor şehri olarak daha fazla anılması için gayret gösterdiklerini de ifade eden Başkan Büyükkılıç, "Kayseri'nin sporun başkenti olması için gayretlerimizi sürdürüyoruz. Bu anlamda sporun her alanında sadece merkezde değil, 16 ilçemizde 'biz de varız' mantığında gayretlerimizi sürdürüyoruz" dedi ve çarşamba günü de Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak'ın Kayseri'ye geleceğini duyurdu.

"Kayseri artık kabuğunu yırtan ve kendini aşan bir anlayış içerisinde"

Konuşmalarında, tenis kortlarının kapalısının talep edildiğini belirten Büyükkılıç, Gençlik ve Spor Bakanı Bak'tan da bu yönde destek umduklarını dile getirdi. Başkan Büyükkılıç, 2 kapalı tenis kortunun Büyükşehir'de, 1 tane de Gençlik Spor İl Müdürlüğü'nde hizmet verdiğine işaret ederek, söz konusu tenis kortlarından daha fazlasına ihtiyaç duyulduğunu belirtti. Büyükkılıç, "Kayseri artık kabuğunu yırtan ve kendini aşan bir anlayış içerisinde gerçekten entelektüel bir yaklaşımla bu sporda biz de varız diye gayretini gösteriyor" dedi ve öte yandan sporcuları, önümüzdeki günlerde gerçekleşecek olan 4. Uluslararası Kayseri Yarı Maratonu'na davet etti.

Turnuvada dereceye girenlere ödüllerini takdim eden Başkan Büyükkılıç, sporcularla fotoğraf çekinmeyi de ihmal etmedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'a Büyükşehir Belediyesi İşletmeler ve İştirakler Daire Başkanı ve Spor A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Cenani Ayaydın ile Spor A.Ş. Genel Müdürü İbrahim Somtaş da eşlik etti. - KAYSERİ