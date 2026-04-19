Başkan Dal şampiyonluğu vefat eden annesine armağan etti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Başkan Dal şampiyonluğu vefat eden annesine armağan etti

Başkan Dal şampiyonluğu vefat eden annesine armağan etti
19.04.2026 20:23  Güncelleme: 20:24
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol 1. Lig'in 36. haftasında Bodrum FK ile 1-1 berabere kalarak Süper Lig'e çıkmayı garantileyen Erzurumspor FK'da başkan Ahmet Dal, şampiyonluğu vefat eden annesine armağan etti.

Trendyol 1. Lig'in 36. haftasında Bodrum FK ile 1-1 berabere kalarak Süper Lig'e çıkmayı garantileyen Erzurumspor FK'da başkan Ahmet Dal, şampiyonluğu vefat eden annesine armağan etti.

Karşılaşma sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Başkan Ahmet Dal, "Öncelikle böyle bir şampiyonluktan dolayı Allah'a şükürler olsun, hamdolsun. Rabbim bize bu güzelliği yaşattı. Bütün Erzurumsporluları, bütün Erzurumluları, bizi takip eden başka şehirde yaşayan ama Erzurumspor'un mücadelesini gerçekten alkışlayan, destekleyen, geçirmiş olduğu süreçlerin farkında olan, bizi uzun süredir takip eden insanlar var; bu şampiyonluk onlara armağan olsun. Tabii kolay bir süreç değil; 2021-2022 sezonu devre arasında başlayan, 5 dönem boyunca 2,5 yıl transfer yasağı olan, 2-3 sezon puan silme cezası alan, transfer yapamayan, mevcut kadrosundaki oyuncuları her sezon kaybeden, yeni transfer yapamadığı için altyapıdan; U19, U18 ve U17'den takviyelerle ligde kalan bir Erzurumspor... O günlerden bugünlere Erzurumspor'un gelişi, dünya futbol tarihinde çok anlamlı ve çok özel bir şampiyonluk olarak yerini aldı" dedi.

"Erzurumspor'umuz tarihe geçecek sonuçlara imza attı"

Dal, takımın performansına ilişkin değerlendirmesinde, "Tabii ki Erzurumspor her sene bir rekor kırıyor. Bu sene de gerçekten çok üst düzey maçlar, üst düzey futbol ve elde edilen puanlarla, özellikle ligin ikinci yarısında Erzurumspor'umuz tarihe geçecek sonuçlara imza attı. Ben hocamız Hakan Kutlu ve ekibine, futbolcularımıza, kaptanlarımıza, yerli-yabancı bütün oyuncularımıza, gençlerimize, oynayan oynamayan, kenarda bekleyen, yedek olan, kadroda olan olmayan bütün arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Bu şampiyonlukta herkesin payı var. Tabii ki taraftarımız bizi en dar günde, en zor günde yalnız bırakmadılar. ve tabii ki Erzurumspor'un bugünlere gelmesinde, son 10 yılda olduğu gibi 3. defa Süper Lig'e çıkışında olduğu gibi bu kulübe 5. kupayı kazandırmamıza vesile olan en başta Onursal Başkanımız ve Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanımız Mehmet Sekmen Bey'e teşekkür ediyorum. Burada birinci sıraya yazılacak isim odur. Hem tesisleşme hamlesiyle ki bu sene alttan ısıtmalı antrenman sahamızın çok ciddi faydasını gördük. Stadımızın zemini değişti, hibrit çime döndü. Bu anlamda Gençlik ve Spor Bakanlığı yetkililerimize, Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüze, stat personelimize teşekkür ediyoruz. Bize gerçekten çok katkı sağladı. Çünkü geçen sene hatırlarsanız bazı maçlarımızı dışarıda oynamak zorunda kaldık. Deprem nedeniyle ilk sene, ilk deprem olduğunda ligin ikinci yarısını dışarıda oynamak durumunda kaldık. Düşünsenize; stat arıyorsunuz, tesis arıyorsunuz, otel arıyorsunuz, sürekli deplasmandasınız. O günlerde Erzurumspor düşmedi ve ben bugünlerin hayalini kurmuştum. Bu sezonun başında da o parolalarla çıktık ve Erzurumspor'umuz şu anda tarihe geçen bir şampiyonluk elde etti" diye konuştu.

"Bu şampiyonluğun çok büyük bir hikayesi var"

Şampiyonluğun arkasında büyük bir hikaye olduğunu vurgulayan Dal, "Tabii ki kolay değil. Bu şampiyonluğun çok büyük bir hikayesi var. Tüm futbolseverlere; içimizde yaşadığımız, dışarıya yansıtamadığımız, belirli sebeplerle de yansıtmadığımız ama içeride yaşadıklarımızı, bir futbol takımının dününü, bugününü ve yarınını en güzel şekilde anlatacak bir kısa film veya bir belgeselle tüm futbol kamuoyuna anlatacağız. 'Öze dönüş' dedik; kulübümüzün adını değiştirdik, logosunu değiştirdik, anlayışını, mantalitesini değiştirdik, kurumsallaştık ve daha da ileriye gideceğiz. ve her şeyden önemlisi; herkesin, taraflı tarafsız takdirini kazanan saha içerisindeki duruşuyla, tribünde taraftarıyla, bizler yönetici olarak yaptıklarımızla Erzurumspor'u ve Erzurumluları en güzel şekilde temsil edecek bir takım olma hedefimiz vardı ve bu hedefe ulaştık. 'Küllerimizden doğuyoruz' dedik, küllerimizden doğduk. 'Öze dönüş' dedik, öze döndük. ve tabii ki en çok biz üzüldük; hele ki transfer yasakları ve küme düşme tehlikeleri taraftarımızı çok üzdü ama bugün geldiğimiz noktada elhamdülillah, Allah'a şükürler olsun o çektiğimiz sıkıntıların karşılığında çalışarak, sebat ederek, hiç vazgeçmeyerek ve kenetlenerek bu noktaya geldik" ifadelerini kullandı.

"Bu şampiyonlukta herkesin katkısı var"

Açıklamasının devamında Dal, "Transfer yasağı olduğu dönemde başta Eren Tozlu, Orhan Ovacıklı ve Mustafa Yumlu olmak üzere Sefa'yı sayabilirim. Önceki yıllarda Batuhan, Süleyman, aramızda olup da ayrılan arkadaşlar var; onların da katkısı var. Çalışan teknik direktörlerimiz; Hakan Hocamız, ondan önce Muzaffer Bilazer Hocamız; onların çok büyük katkısı var. Yani bu şampiyonlukta herkesin katkısı var, kimseyi dışarıda bırakmıyorum. Tabii ki şehrimizin büyükleri var; Valimiz, önceki Valimiz, şimdiki İçişleri Bakanımızın destekleri oldu. Şu an halihazırda Erzurum milletvekillerimiz, önceki dönem İçişleri Bakanımız Selami Altınok Bey; onların çok ciddi katkısı oldu. Bizi hep desteklediler, olumsuz sonuçlarımızda arayıp motive ettiler. Tabii ki uzar gider bu liste, unuttuklarım affetsinler. ve tabii ki en önemlisi, bugünlere gelmemizde beni hep destekleyen, en çok arkamda duran babama ben bu şampiyonluğu armağan ediyorum. Babam yalnız kaldı; annemi kaybettik üç gün önce. Annem de futbolu bizimle takip ederdi. Onlar öyle açıp maç izleyen insanlar değillerdi ama benim başkanlığım döneminde sadece o da değil, bütün akrabalarımız, herkes, arkadaşlarımız Erzurumspor'u takip ettiler. Tabii ki üzücü bir hafta oldu benim için. Transfer yasağını açtığım hafta annemin kanser olduğu haberini almıştım. Bu hafta da şampiyonluk yaşarken, üç gün önce annem vefat etti. Ben anneme ve babama bu şampiyonluğu armağan ediyorum. Tabii ki benim hep yanımda olan yönetici arkadaşlarım var, hiç incitmediler beni. Hep yanımda oldular; içeride, dışarıda, bütün deplasmanlarda güçleri yettikçe, imkanları yettikçe bu şampiyonluğa katkı sağladılar. Kulüp personelimiz, medya sorumlumuz, kulüp müdürümüz; bütün arkadaşların hepsinin emeği var. Ben hepsine teşekkür ediyorum. Bu şampiyonluk Erzurumspor'umuza hayırlı olsun. Erzurum kazandı diyorum" şeklinde konuştu. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Trendyol, Bodrum, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Başkan Dal şampiyonluğu vefat eden annesine armağan etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.04.2026 21:09:19. #7.12#
SON DAKİKA: Başkan Dal şampiyonluğu vefat eden annesine armağan etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.