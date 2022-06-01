Başkan Davulcu, Amasyalı voleybolculara verdiği sözü tuttu - Son Dakika
Üye Girişi

Başkan Davulcu, Amasyalı voleybolculara verdiği sözü tuttu

01.06.2022 09:31
Başkan Davulcu, Amasyalı voleybolculara verdiği sözü tuttu

Gençlik ve Spor Bakanlığı Rehberlik ve Denetim Başkanı Hasan Davulcu, Amasya'da S¸ehzadeler Voleybol Spor Kulübü sporcularına verdiği sözü tuttu.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Rehberlik ve Denetim Başkanı Hasan Davulcu, Amasya'da S¸ehzadeler Voleybol Spor Kulübü sporcularına verdiği sözü tuttu.

Başkan Davulcu, Anadolu yıldızlarında c¸eyrek finalde olan S¸ehzadeler Voleybol Takımını ziyareti sırasında sporcuların isteği üzerine onlara FIVB Voleybol Milletler Ligi'nin birinci haftasındaki ilk maçına Türkiye- İtalya maçını canlı izleme sözünü verdi. Başkan Hasan Davulcu, S¸ehzadeler Voleybol Spor Kulübü Bas¸kanı Hu"seyin Davut, Kulu"p Antreno"rleri Bilal Gümüş, Seda Sontay, Mehmet Tansever ve tüm sporcularını Ankara'ya davet ederek onlara unutulmaz bir an yaşattı.

'Filenin Sultanları'nın İtalya'yla oynadığı maçı canlı izleyen sporcular, maç sonrasında sporcular ve teknik ekiple sohbet ettiler. Ayrıca Amasyalı sporcular, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile maç sonu bir araya gelerek fotoğraf çektirdi.

Rehberlik ve Denetim Başkanı Hasan Davulcu yaptığı açıklamada, "Amasya ziyaretimiz sırasında vermiş olduğumuz so"zu"mu"zu" tuttuk. Akşam milli maçımızda sloganları sporcu kardeşlerimizle birlikte attık. Anadolu Yıldızlarında c¸eyrek finalde olan S¸ehzadeler Voleybol Takımı malumunuz yarı finallere hazırlanıyor. Onlara moral vermek amacıyla bugün, Kulüp Bas¸kanı Hu"seyin Davut, Kulu"p Antreno"rleri Bilal Gümüş, Seda Sontay, Mehmet Tansever ve tüm sporcularımızı Ankara'ya 'Filenin Sultanları'nı canlı canlı izlemeye davet ettik. Sporcularımıza ligde go"stermis¸ oldukları bas¸arılı tablodan ve gayretlerinden dolayı tebrik ediyor, bas¸arılarının devamını diliyorum" ifadelerini kullandı.

Ay-yıldızlılar İtalya'yla oynadıkları maçı da 3-0 kazandı. - AMASYA

Başkan Davulcu, Amasyalı voleybolculara verdiği sözü tuttu
Başkan Davulcu, Amasyalı voleybolculara verdiği sözü tuttu
Başkan Davulcu, Amasyalı voleybolculara verdiği sözü tuttu
Başkan Davulcu, Amasyalı voleybolculara verdiği sözü tuttu
Başkan Davulcu, Amasyalı voleybolculara verdiği sözü tuttu

İlgili Haberler
YORUMLAR
500
A Milli Kadın Voleybol Takımı, İtalya'yı 3-0 mağlup etti A Milli Kadın Voleybol Takımı, İtalya'yı 3-0 mağlup etti Filenin Sultanları, Milletler Ligi'ndeki ilk maçında galip Filenin Sultanları, Milletler Ligi'ndeki ilk maçında galip
Kaynak: İHA

Hasan Davulcu, voleybol, İtalya, Amasya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Başkan Davulcu, Amasyalı voleybolculara verdiği sözü tuttu - Son Dakika


Son Dakika
15:08 Mardin'de tarlasını sulayan adam, yılan sokması sonucu hayatı kaybetti
14:58 İstanbul'da enflasyon zirveyi gördü! Bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 87,35 yükseldi
14:58 Paul Pogba, Manchester United'dan ayrıldı
14:56 Özge Özpirinçci, tatil sezonunu açtı! Minik kızıyla görüntülenen oyuncu basın mensuplarına sitem etti
14:50 Çorum'da eniştesi tarafından 9 el ateş edilerek öldürülen Ezgi'nin 1,5 ay sonra düğün yapacağı ortaya çıktı
14:36 Serenay Sarıkaya'dan semt oturuşu! Mini şortlu pozlarını sosyal medyadan paylaştı
14:33 Erdoğan, Gezi eylemcilerini hedef aldı: Bunlar çürük, bunlar sürtük
14:25 Süper Lig'de yayıncı kuruluş belirsizliği sona erdi: beIN SPORTS ile 2 yıllık anlaşma sağlandı
14:15 Düğünde dans ettiği kadına para takmak isteyen adam, karısının baskınıyla neye uğradığını şaşırdı!
14:00 Beşiktaş, Trabzonspor ile anlaşamayan Nwakaeme'nin peşine düştü! Teklif 2 milyon euro...
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.06.2022 15:25:34. #1.12#
SON DAKİKA: Başkan Davulcu, Amasyalı voleybolculara verdiği sözü tuttu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement