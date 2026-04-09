Başkan Saran'dan Kadın Futbol Takımına Ziyaret

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sadettin Saran, Fenerbahçe arsaVev Kadın Futbol Takımı'nı ziyaret etti.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre Fenerbahçe Lefter Küçükandonyadis Tesisleri'nde hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe arsaVev takımı oyuncularıyla ile bir araya gelen Saran, takıma başarılar diledi.

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde 68 puanı bulunan Fenerbahçe, en yakın takipçisi Galatasaray GAİN'in 7 puan önünde namağlup lider durumda.

Başkan Saran ayrıca, aynı tesislerde hazırlıklarına devam eden Fenerbahçe 19 Yaş Altı Futbol Takımı ile de bir araya geldi.