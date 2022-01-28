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Başkan Uysal, şampiyon takımla buluştu - Son Dakika

Başkan Uysal, şampiyon takımla buluştu

28.01.2022 15:00
Başkan Uysal, şampiyon takımla buluştu

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Antalya şampiyonu olan Muratpaşa Belediyespor U14 basketbol takımını kutladı.

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Antalya şampiyonu olan Muratpaşa Belediyespor U14 basketbol takımını kutladı. Başkan Uysal, Türkiye Şampiyonası için mart ayında yeni bir mücadeleye başlayacak takıma güvendiğini söyledi.

Muratpaşa Belediyespor U14 basketbol takımı, Antalya U14 Erkekler Basketbol Ligi'nde 15 maçta 14 galibiyet alarak şampiyon oldu. Şampiyon takım, Muratpaşa Belediyesppor basketbol başantrenörü Erdem Türetken, takım koçu Sinan Bolat ve kulüp yönetimiyle birlikte Başkan Uysal'ı makamında ziyaret etti. Sporcular şampiyonluk kupasını Başkan Uysal'a getirirken Kulüp Başkanı Özcan Yılmaz, genç sporcuların 12-16 Mart tarihlerinde Anadolu Şampiyonası'nda Antalya'yı temsil edeceğini söyledi. Türetken ise bu şampiyonada amaçlarının ilk 8 takım arasına girip Türkiye Şampiyonasına kalmak olduğunu belirtti. Başkan Uysal ise genç sporcuları başarıları dolayısıyla kutlarken "Hedeflerinizi gerçekleştirecek güce ve azme sahip olduğunuzu biliyorum. Sizlere ve teknik ekibe güveniyorum" dedi. - ANTALYA

Başkan Uysal, şampiyon takımla buluştu

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basketbol, Muratpaşa, Şampiyon, Antalya, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

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