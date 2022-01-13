Basket maçı arasındaki tekerlekli sandalye dansçılarının gösterisi ilgi gördü

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Muaz Ergezen, Türk spor tarihinde ilk kez tekerlekli sandalye basketbol branşı ve tekerlekli sandalye dans branşını bir araya getirerek bir gösteri düzenlediklerini söyledi.

Federasyondan yapılan açıklamada değerlendirmelerde bulunan Başkan Ergezen, Tekerlekli Sandalye Basketbol Ligi maçları kapsamında Beşiktaş- Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü arasında oynanan müsabakada yapılan dans gösterisinin büyük beğeni topladığını belirtti.

İki branşın Türkiye'de ilk kez böylesi bir etkinlikte bir araya geldiğine dikkati çeken Ergezen, "Dansçılarımız maçın devre arasında serbest kategoride bireysel performanslar sahneledi. Tekerlekli sandalye basketbol ve tekerlekli sandalye dans branşlarımızı bir etkinlikte birleştirerek camiamızın dinamikliğini ve renkliliğini bir kez daha göstermiş olduk." dedi.

Ortaya çıkan görüntünün heyecan verici güzel bir an olduğunu anlatan Ergezen, şunları kaydetti:

"Bu projemizi çok kıymetli buluyorum. Çünkü hayatın tüm zorluklarına rağmen sporcularımız hayata bakışlarını sporla, dansla ifade ettiler, neşelerini birbirinden güzel müziklerle bizlerle paylaştılar. Birer rol model olarak onları geniş kitlelere ulaştırabilmenin mutluğunu yaşıyoruz. Engelli sporcularımız çok dinamik ve renkli üyeleri sahip olduğumuz zenginliği ekranları başındaki sporseverlere gösterme fırsatı yakaladı. Uygulamamızın devam etmesiyle daha çok engelli bireye ulaşarak sporcu sayımızı arttıracağımıza inanıyorum."