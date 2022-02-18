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Basketbol: Bitci Türkiye Kupası Dörtlü Final - Son Dakika

Basketbol: Bitci Türkiye Kupası Dörtlü Final

18.02.2022 23:49
Basketbol: Bitci Türkiye Kupası Dörtlü Final

Salon: TOFAŞHakemler: Aytuğ Etki, Zafer Yılmaz, Hüseyin ÇelikAnadolu Efes: Bryant 26, Moerman 5, Pleiss 8, Beaubois 9, Micic 13, Larkin 16, Yiğitcan Saybir 6, Doğuş Balbay, Ömer Can İlyasoğlu, Ahmet Buğrahan Tuncer 11, Erten Gazi, Akif Egemen Güven 2Darüşşafaka: Caupain 7, Olaseni 8, Pineiro...

Salon: TOFAŞ

Hakemler: Aytuğ Etki, Zafer Yılmaz, Hüseyin Çelik

Anadolu Efes: Bryant 26, Moerman 5, Pleiss 8, Beaubois 9, Micic 13, Larkin 16, Yiğitcan Saybir 6, Doğuş Balbay, Ömer Can İlyasoğlu, Ahmet Buğrahan Tuncer 11, Erten Gazi, Akif Egemen Güven 2

Darüşşafaka: Caupain 7, Olaseni 8, Pineiro 14, Doğuş Özdemiroğlu 7, Boothe 5, Eren Has, Troy Selim Şav 5, Ege Özçelik 6, Ragıp Berke Atar 6, Cullough 7, Can Maxim Mutaf 2, Sinan Güler 4

1. Periyot: 28-15

Devre: 54-32

3. Periyot: 79-47

5 faulle çıkan: 31.45 Akif Egemen Güven (Anadolu Efes)

Diskalifiye: 23.41 Doğuş Özdemiroğlu (Darüşşafaka)

Basketbol erkeklerde Bitci Türkiye Kupası yarı final maçında Anadolu Efes, Darüşşafaka'yı 96-71 yenerek, finale yükseldi ve Fenerbahçe Beko'nun rakibi oldu.

Karşılaşmaya hızlı başlayan Anadolu Efes, Bryant, Micic ve Beaubois ile bulduğu sayılarla henüz 4. dakikada rakibine 13-2'lik üstünlük sağladı. Oyuna sonradan giren Larkin'in üst üste attığı 3 sayılık isabetler ve Moerman'ın skor katkısıyla oyundaki kontrolü eline geçiren Anadolu Efes, çeyreği de 28-15 önde tamamladı.

İkinci çeyreğe açılan farkla beraber sakin bir oyunla başlayan Anadolu Efes, Bryant'ın set hücumlarından bulduğu sayılarla 13. dakikada farkı korumayı başardı: 34-22. Darüşşafaka, rakibinin baskılı oyununa bir türlü reaksiyon gösteremeyince oyun disiplininden iyice koptu ve soyunma odasına Anadolu Efes'in 54-32 üstünlüğüyle gidildi.

Üçüncü çeyrekte Anadolu Efes hücumdaki etkinliğini ve iyi savunmasıyla Darüşşafaka'nın direncini iyice kırdı. Bu çeyrek genelinde Micic ve Bryant ikilisinin asist ve sayılarıyla etkili olan Anadolu Efes, son çeyreğe 79-47'lik skorla girdi.

Son çeyrekte açılan farkla beraber rakibine geri dönüş şansı tanımayan Anadolu Efes, parkeden 96-71 galip ayrıldı.

Anadolu Efes, bu sonuçla finale yükseldi ve Fenerbahçe Beko'nun rakibi oldu.

Basketbol: Bitci Türkiye Kupası Dörtlü Final
Basketbol: Bitci Türkiye Kupası Dörtlü Final
Basketbol: Bitci Türkiye Kupası Dörtlü Final
Basketbol: Bitci Türkiye Kupası Dörtlü Final

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ING Basketbol Süper Ligi ING Basketbol Süper Ligi Pınar Karşıyaka: 87-64 Pınar Karşıyaka: 87-64 Basketbol: Bitci Türkiye Kupası Dörtlü Final Basketbol: Bitci Türkiye Kupası Dörtlü Final

Doğuş Balbay, Zafer Yılmaz, Egemen Güven, Ömer Can, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Basketbol: Bitci Türkiye Kupası Dörtlü Final - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Basketbol: Bitci Türkiye Kupası Dörtlü Final - Son Dakika
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