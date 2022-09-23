Basketbol Erkekler Federasyon Kupası'nda ilk gün karşılaşmaları sona erdi.
Türkiye Basketbol Federasyonundan (TBF) yapılan açıklamaya göre, Türkiye Basketbol 1. Ligi ekiplerinin katılımıyla Ankara'da düzenlenen turnuvanın ilk gününde 8 müsabaka oynandı.
Toplam 16 takımın 4 grupta mücadele verdiği organizasyonda, ilk 2 sırayı alan ekipler çeyrek finale kalacak.
Kupada bugün oynanan maçların sonuçları şöyle:
A Grubu:
Samsunspor-OGM Ormanspor: 74-64
Çağdaş Bodrumspor- Antalya Güneşi: 91-71
B Grubu:
Balıkesir Büyükşehir Belediyespor-Bornova Belediyesi Karşıyaka: 93-65
Gölbaşı Belediyesi TED Ankara Kolejliler-Sigortam.net: 56-57
C Grubu:
Final Spor- Ankaragücü Mamak Belediyesi: 76-67
Mersin Büyükşehir Belediyesi-Akran Gemlik Basketbol: 85-70
D Grubu:
Semt77 Yalovaspor- Fenerbahçe Koleji DS Energy: 83-91
Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor-Depomaxx Haremspor: 80-85
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