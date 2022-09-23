Basketbol: Erkekler Federasyon Kupası - Son Dakika
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Basketbol: Erkekler Federasyon Kupası

23.09.2022 23:00
Basketbol: Erkekler Federasyon Kupası

Basketbol Erkekler Federasyon Kupası'nda ilk gün karşılaşmaları sona erdi.

Basketbol Erkekler Federasyon Kupası'nda ilk gün karşılaşmaları sona erdi.

Türkiye Basketbol Federasyonundan (TBF) yapılan açıklamaya göre, Türkiye Basketbol 1. Ligi ekiplerinin katılımıyla Ankara'da düzenlenen turnuvanın ilk gününde 8 müsabaka oynandı.

Toplam 16 takımın 4 grupta mücadele verdiği organizasyonda, ilk 2 sırayı alan ekipler çeyrek finale kalacak.

Kupada bugün oynanan maçların sonuçları şöyle:

A Grubu:

Samsunspor-OGM Ormanspor: 74-64

Çağdaş Bodrumspor- Antalya Güneşi: 91-71

B Grubu:

Balıkesir Büyükşehir Belediyespor-Bornova Belediyesi Karşıyaka: 93-65

Gölbaşı Belediyesi TED Ankara Kolejliler-Sigortam.net: 56-57

C Grubu:

Final Spor- Ankaragücü Mamak Belediyesi: 76-67

Mersin Büyükşehir Belediyesi-Akran Gemlik Basketbol: 85-70

D Grubu:

Semt77 Yalovaspor- Fenerbahçe Koleji DS Energy: 83-91

Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor-Depomaxx Haremspor: 80-85

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Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Basketbol: Erkekler Federasyon Kupası - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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