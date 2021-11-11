Potanın Perileri, Avrupa Basketbol Şampiyonası Elemeleri'ne galibiyetle başladı

SALON: KodeljevoHAKEMLER: Alexandre Deman, Mihkel Manniste, Alin FaurSLOVENYA: Baric 4, Oblak 21, Jakovina 8, Gorsic 8, Friskovec 4, Debeljak 6, Senicar 3, Kroselj 8, JelencTÜRKİYE: Pelin Bilgiç 10, Olcay Çakır Turgut
16, Merve Aydın
10, Bahar Çağlar Ökten
10, Stokes 11, Tuğçe Canıtez
4, Gökşen Fitik 3, Esra Ural Topuz 4, Şerife Alperi Onar
5, Sevgi Uzun
, Melis Gülcan 4, Manolya Kurtulmuş 11'İNCİ PERİYOT: 14-27İLK YARI: 20-463'ÜNCÜ PERİYOT: 38-64A Milli Kadın Basketbol Takımı, FIBA 2023 Avrupa Basketbol Şampiyonası Elemeleri D Grubu'ndaki ilk maçında deplasmanda Slovenya
'yı 78-62 mağlup ederek elemelere galibiyetle başladı.Potanın Perileri, mücadelenin ilk periyodunu 27-14, ilk yarısını ise 46-20 önde kapattı. Karşılaşmanın üçüncü periyodunu da 64-38 önde kapatan A Milli Takım
, mücadeleden 78-62 galip ayrıldı. Potanın Perileri'nde Olcay Çakır Turgut 16 sayıyla mücadele ederken, Slovenya'da Oblak ürettiği 21 sayıyla maçın en skorer ismi oldu.Slovenya'nın başkenti Ljubljana
'da oynanan karşılaşmayı Türkiye
Basketbol Federasyonu (TBF) Yönetim Kurulu Üyeleri Gökhan Dinçer
, Hüseyin Beşok
, Ömer Onan
, Serap Köz Yücesir, Emine Sporel Özakat, Serhan Antalyalı, Resul Kerse, Alper Arıkoğlu, Aydın Şerbetçioğlu, Efe Oğuz ve TBF yetkilileri ile Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi
yöneticileri takip etti.
Türkiye, gruptaki ikinci maçında 14 Kasım Pazar günü Kocaeli'de Polonya ile karşı karşıya gelecek.
- İstanbul