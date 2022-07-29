Gaziantep Basketbol, Avrupa'da dörtlü final hedefiyle sezona başlayacak - Son Dakika
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Gaziantep Basketbol, Avrupa'da dörtlü final hedefiyle sezona başlayacak

29.07.2022 11:33
Gaziantep Basketbol, Avrupa'da dörtlü final hedefiyle sezona başlayacak

Basketbol FIBA Erkekler Avrupa Kupası'nda mücadele etmeye hazırlanan Gaziantep Basketbol, Avrupa'da en az dörtlü final (final-four) oynamayı hedefliyor.

Basketbol FIBA Erkekler Avrupa Kupası'nda mücadele etmeye hazırlanan Gaziantep Basketbol, Avrupa'da en az dörtlü final (final-four) oynamayı hedefliyor.

Kulübün genel menajeri Boray Dai, AA muhabirine yaptığı açıklamada, FIBA Erkekler Avrupa Kupası'nda 2022-2023 sezonuna doğrudan katılma hakkı kazanan takımın B Grubu'nda yer aldığını hatırlattı.

Gaziantep Basketbol'un son yıllarda aldığı başarıyla adından söz ettirdiğini belirten Dai, geçen sezon tarihlerinin en iyi sezonunu geçirdiklerini ve ligi dördüncü bitirdiklerini hatırlatarak, "Avrupa'da da en az bir dörtlü final oynamayı hedefliyoruz. Mücadele vereceğimiz kupada Gaziantep ve Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz." dedi.

Lig ve Avrupa maçlarında mücadele etmenin zorluklarından bahseden Dai, takımın bunun üstesinden geleceğinden emin olduğunu söyledi.

"Türk rotasyonumuzu güçlendirdik"

Avrupa turnuvalarında tecrübesi olan bir takım olduklarını dile getiren Dai, şunları söyledi:

"Geçtiğimiz yıllarda da biz Avrupa kulvarlarında çokça mücadele ettik. Bundan dolayı tecrübelerimiz var. O tecrübelerden yola çıkarak aslında bu sene özelikle Türk oyuncu rotasyonumuzu geniş ve tecrübeli oyunculardan kurmaya çalıştık. Öncelikle transferleri Türk oyunculardan başladık. Muhsin Yaşar, Metin Türen, Birkan Batuk ile eski oyuncularımızdan Can Uğur Öğüt ile anlaştık. Leon Harun Apaydın takımda kaldı, altyapımızdan gelen Türk oyunculardan. Türk rotasyonumuzu güçlendirdik. Yine hedefi olan yabancı oyuncularla araştırmalarımız sonucunda anlaştık. 25-26 yaş arasında yabancı oyuncu grubumuz var. Şu anda anlaşacağımız sadece bir yabancı oyuncumuz kaldı."

Gaziantep Basketbol'un oturmuş köklü bir kulüp haline geldiğini belirten Dai, "Türkiye ligi zaten zor bir lig. O yüzden Avrupa kupasında mücadele edeceğimiz için rotasyonumuzu geniş tutmamız gerekiyordu. Daha önce bunun dezavantajını çok yaşadık. Çünkü Avrupa'dan yorgun dönüp Türkiye'de maç kaybettiğimiz çok oldu. Bunu yapmamızın amacı da Türkiye liginde ilk sekiz arasında yer almak istiyoruz." diye konuştu.

Dai, takımın 15 Ağustos Pazartesi günü Bolu'da toplanacağını ve ilk kamp etabını burada gerçekleştireceğini sözlerine ekledi.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Gaziantep Basketbol, Avrupa'da dörtlü final hedefiyle sezona başlayacak - Son Dakika

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