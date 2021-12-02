Bellona Kayseri Basketbol, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası D Grubu'ndaki 6. ve son maçında İsrail kulübü Neve David Ramla'ya 89-71 yenilerek turnuvadan elendi.
Ev sahibi ekip, Ramla şehrindeki Kiryat Menachem Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk periyodunu 28-23, ilk yarısını ise 49-31 önde kapattı.
Üçüncü çeyrek sonunda farkı 28 sayıya (75-47) yükselten Neve David Ramla, mücadeleyi 89-71 kazandı.
D Grubu'nu 1 galibiyet, 5 mağlubiyetle son sırada tamamlayan Bellona Kayseri Basketbol, turnuvaya veda etti.
Kaynak: AA
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