Basketbol Gelişim Merkezi'nde Minikler Şenliği - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Basketbol Gelişim Merkezi'nde Minikler Şenliği

Basketbol Gelişim Merkezi\'nde Minikler Şenliği

Zeytinburnu'ndaki merkezin açılışında 48 takım, 800 sporcu sertifika ve madalya ile ödüllendirildi.

16.09.2024 12:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

BASKETBOL Gelişim Merkezi'nde hafta sonu gerçekleştirilen organizasyonda aynı anda 6 karşılaşma oynandı.

İstanbul'un Zeytinburnu ilçesinde yapımı tamamlanarak Türk basketboluna kazandırılan Basketbol Gelişim Merkezi, geçtiğimiz hafta sonunda bir çok etkinliğe ev sahipliği yaptı. 12 Dev Adam Okulları Minikler Şenliği'nde 11 yaş ve 10 yaş altı, kızlar ile erkekler kategorilerinde 48 takımdan yaklaşık 800 sporcu yeteneklerini sergiledi. Katılan tüm sporcuların sertifika ve madalya ile ödüllendirildiği etkinlikte, her takımdan bir sporcunun katıldığı yetenek yarışması da ilgiyle takip edildi. 10 bin kişilik ana salonun yanı sıra, 3 aynı alt yapı salonunda da minik sporcuların kıyasıya mücadelesi ve doyasıya eğlencesi vardı. Aynı anda 4 ayrı salonda gerçekleştirilen Minikler Şenliği maçlarının yanı sıra, cumartesi günü Galatasaray ile Bursaspor arasında da 1000 kişi kapasiteli milli takımlar salonunda hazırlık maçı oynandı. 3x3 basketbolu için tasarlanan avluda da 14 ve 12 yaş altı kategorilerinde toplam 32 takımdan 128 sporcunun rekabeti vardı. Yani yapımı tamamlanan Basketbol Gelişim Merkezi ilk organizasyonlarına ev sahipliği yaparken aynı anda, aynı tesis içinde tam 6 sahada kesintisiz basketbol oynanıyor oluşu, Türk Basketbolu'nda yeni bir tarihin başlangıcı olarak hafızalarda yerini aldı. Minik sporcuların aileleri de maç aralarında Basketbol Gelişim Merkezi'ndeki yaşam alanlarının, yeme-içme bölümlerinin tadını çıkardı.

Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu da, göreve geldiği günden bu yana en büyük hedefi olarak anlattığı, her detayıyla bizzat ilgilendiği, Türk Basketbolu'ndaki en büyük açığı gidereceğini ifade ettiği Basketbol Gelişim Merkezi'ndeki ilk organizasyonda, Harun Erdenay ile birlikte minikleri yalnız bırakmadı. Hem maçlar sırasında hem de ödül töreninde sporcularla birlikte olan Başkan Türkoğlu, sosyal medya hesabından da, "Geleceğimizi şimdiden emin ellere teslim etmenin mutluluğunu yaşıyorum. 12 DABO Minikler Şenliği'nde, Basketbol Gelişim Merkezi'nin açılışı öncesinde, geleceğin yıldız adaylarıyla bir araya geldik. Bu şenlik, bizlere tesisimizin hayallerini çocuklarımızla birlikte gerçek kılma fırsatı verdi. Basketbol Gelişim Merkezi, herkesin ikinci evi olacak" ifadelerini paylaşarak, yaşadığı büyük gururu aktardı.

Basketbol Gelişim Merkezi'nde, Türkiye Basketbol Federasyonu'nun tüm ofislerinin yanı sıra; 10 bin kişi kapasiteli ana salon, 1.000 kişi kapasiteli A Milli Takım antrenman salonu, 500 kişi kapasiteli üç altyapı salonu, Basketbol Kütüphanesi, Basketbol Müzesi ve 3x3 basketbol sahaları yer alıyor.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Zeytinburnu, Etkinlikler, Basketbol, İstanbul, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Basketbol Gelişim Merkezi'nde Minikler Şenliği - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

21:05 Üstelik bunu yapan bir zincir market Tarihi geçmiş ürünleri, “1 alana 1 bedava“ kampanyasıyla satmaya çalıştılar Üstelik bunu yapan bir zincir market! Tarihi geçmiş ürünleri, "1 alana 1 bedava" kampanyasıyla satmaya çalıştılar
20:06 Almanya, sınır kontrollerini artırıyor: Türkiye için vize verme süreci normal devam edecek Almanya, sınır kontrollerini artırıyor: Türkiye için vize verme süreci normal devam edecek
19:29 Sıla bebeğin hikayesi bir kez daha kahretti Gerçek babasının nerede olduğu ortaya çıktı Sıla bebeğin hikayesi bir kez daha kahretti! Gerçek babasının nerede olduğu ortaya çıktı
19:20 Ayşenur Ezgi’nin amcası Yılmaz Eygi: Keşke Özgür bey de konuşsaydı Ayşenur Ezgi'nin amcası Yılmaz Eygi: Keşke Özgür bey de konuşsaydı
18:14 AK Parti’de gündem sivil anayasa “Yamalı bohçaya döndü, ihtiyaç değil zorunluluk“ AK Parti'de gündem sivil anayasa! "Yamalı bohçaya döndü, ihtiyaç değil zorunluluk"
09:46 Bir hayranının etek altı görüntülerini çektiğini fark eden Shakira sahneyi terk etti Bir hayranının etek altı görüntülerini çektiğini fark eden Shakira sahneyi terk etti
09:42 Pis Yedili’nin Orço’su Burak Alkaş, Arka Sokaklar’ın kadrosunda Pis Yedili'nin Orço'su Burak Alkaş, Arka Sokaklar'ın kadrosunda
09:31 Şenol Güneş’ten hakeme olay sözler: 6.oyuncu kuralını öğrenmemişler, ben yayladaydım ama duydum onu Şenol Güneş'ten hakeme olay sözler: 6.oyuncu kuralını öğrenmemişler, ben yayladaydım ama duydum onu
09:29 AK Parti MYK toplanıyor Vatandaşın en önemli sorunu Erdoğan’ın önüne gelecek AK Parti MYK toplanıyor! Vatandaşın en önemli sorunu Erdoğan'ın önüne gelecek
09:25 WhatsApp’a bir bomba özellik daha Kullanıcılar para kazanma imkanı bulacak WhatsApp'a bir bomba özellik daha! Kullanıcılar para kazanma imkanı bulacak
09:19 Maç sonu ortalığı yıktılar Trabzonspor’dan ırkçılık tepkisi Maç sonu ortalığı yıktılar! Trabzonspor'dan ırkçılık tepkisi
09:18 Evim Şahane’nin mimarı Selim Yuhay, unutamadığı anısını gözyaşları içinde anlattı Evim Şahane’nin mimarı Selim Yuhay, unutamadığı anısını gözyaşları içinde anlattı
09:18 Adana’da tır ile minibüs çarpıştı Ölü ve yaralılar var Adana'da tır ile minibüs çarpıştı! Ölü ve yaralılar var
09:10 Profesörün cesedi çıplak halde plastik bidonda bulunmuştu En yakınındaki isim gözaltına alındı Profesörün cesedi çıplak halde plastik bidonda bulunmuştu! En yakınındaki isim gözaltına alındı
09:01 Oyuncu Ferit Kaya evlendi Diyarbakır düğününde paralar havada uçuştu Oyuncu Ferit Kaya evlendi! Diyarbakır düğününde paralar havada uçuştu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.09.2024 21:26:42. #1.13#
SON DAKİKA: Basketbol Gelişim Merkezi'nde Minikler Şenliği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement