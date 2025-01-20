Basketbol Gelişim Merkezi'nin TBF'ye tahsis işlemleri tamamlandı

Spor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası maçında açılışı yapılan Basketbol Gelişim Merkezi'nin Türkiye Basketbol Federasyonuna (TBF) tahsisi tamamlandı.

TBF'den yapılan açıklamaya göre, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ve TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu, tahsis için Basketbol Gelişim Merkezi'nde bir araya geldi. Buluşmada Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Safa Koçoğlu, Gençlik ve Spor Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürü Süleyman Şahin ile İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürü Muhittin Özbay ve Türkiye Herkes İçin Spor Federasyonu Başkanı Kerim Çomoğlu da yer aldı.

70 bin metrekarelik alanda yer alan ve 24 saat yaşayan bir alan olarak tasarlanan Basketbol Gelişim Merkezi, 10 bin kişilik ana salon, bin kişi kapasiteli A Milli Takım antrenman salonu, 500 kişi kapasiteli üç altyapı salonu, basketbol kütüphanesi, basketbol müzesi ve 3x3 basketbol sahası ile Türk basketboluna hizmet etmeye başladı.