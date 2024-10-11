Basketbol Ligi Maç Programı

Spor

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde ikinci, ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde üçüncü, Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nde ise altıncı hafta maçları yapılacak.

Türkiye Basketbol Federasyonundan (TBF) yapılan açıklamaya göre, liglerde haftanın programı şöyle:

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi

Bugün:

18.00 Karşıyaka-Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket (Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka)

20.30 Beşiktaş Fibabanka-Bahçeşehir Koleji (BJK Fibabanka)

Yarın:

15.30 Onvo Büyükçekmece Basketbol- Türk Telekom (Sinan Erdem)

18.00 Yalovaspor Basketbol- Fenerbahçe Beko (90. Yıl)

20.30 Bursaspor Basketbol- Anadolu Efes (TOFAŞ)

13 Ekim Pazar:

15.30 Galatasaray-TOFAŞ (Basketbol Gelişim Merkezi)

18.00 Mersinspor-Aliağa Petkimspor (Servet Tazegül)

14 Ekim Pazartesi:

19.00 Darüşşafaka Lassa- Manisa Basket (Darüşşafaka Ayhan Şahenk)

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Yarın:

14.00 Emlak Konut-Nesibe Aydın (Ahmet Cömert)

16.00 Melikgazi Kayseri Basketbol-Zonguldakspor Basket 67 (Kadir Has Kongre Merkezi)

13 Ekim Pazar:

14.00 YTR Gayrimenkul Bodrum Basketbol-BOTAŞ (Bodrum)

14.30 ÇBK Mersin-Beşiktaş (Servet Tazegül)

19.00 Fenerbahçe Opet-Galatasaray Çağdaş Faktoring (Fenerbahçe Metro Enerji)

14 Ekim Pazartesi:

14.00 OGM Ormanspor-İlkem Yapı Tarsusspor (M. Sait Zarifoğlu)

Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi

Yarın:

15.00 iLab Basketbol-Kapaklıspor (Beşiktaş Akatlar)

15.45 TED Ankara Kolejliler-Çağdaş Bodrumspor (Gölbaşı)

18.30 Esenler Erokspor- Balıkesir Büyükşehir Belediyespor (Ahmet Cömert)

13 Ekim Pazar:

14.00 İstanbul Ankaspor- Fenerbahçe Koleji Novotel (Ahmet Cömert)

15.00 Konya Büyükşehir Belediyespor-Haremspor (Selçuklu Belediyesi)

16.30 Finalspor- MKE Ankaragücü İkon Menkul (Naim Süleymanoğlu)

17.45 Shipeedy Lojistik Bandırma Bordo Basketbol- Trabzonspor (Bandırma 17 Eylül Üniversitesi)

18.30 Çayırova Belediyesi-Pizzabulls CO Basket (Çayırova)

14 Ekim Pazartesi:

18.00 OGM Ormanspor- Gaziantep Basketbol (M. Sait Zarifoğlu)