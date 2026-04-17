Basketbol Liglerinde Son Hafta Heyecanı

Üye Girişi
Son Dakika Logo

17.04.2026 09:36
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ve Türkiye Ligi'nde son hafta maçları yapılacak.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 27, Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nde ise 34. ve son hafta müsabakaları oynanacak.

Türkiye Basketbol Federasyonunun açıklamasına göre liglerde haftanın programı şöyle:

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi

Bugün:

19.00 TOFAŞ-Beşiktaş GAİN (TOFAŞ)

Yarın:

13.00 Bahçeşehir Koleji-Karşıyaka (Sinan Erdem)

15.30 Mersin Spor-Bursaspor Basketbol (Servet Tazegül)

18.00 Türk Telekom-Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket (Ankara)

19 Nisan Pazar:

13.00 Onvo Büyükçekmece Basketbol-Safiport Erokspor (Gazanfer Bilge)

15.30 Fenerbahçe Beko-Trabzonspor (Ülker Spor ve Etkinlik)

18.00 Aliağa Petkimspor-Glint Manisa Basket (ENKA)

20 Nisan Pazartesi:

19.00 Galatasaray MCT Technic-Anadolu Efes (Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi)

Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi

Yarın:

16.00 MKE Ankaragücü Basketbol-Çayırova Belediyespor (TOBB ETÜ)

16.00 Darüşşafaka Lassa-Bulls Yatırım TED Ankara Kolejliler (Darüşşafaka Ayhan Şahenk)

16.00 iLab Basketbol-Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor (Beşiktaş GAİN Spor Kompleksi)

16.00 Kipaş İstiklalspor-Gaziantep Basketbol (Kahramanmaraş Merkez)

16.00 Balıkesir Büyükşehir Belediyespor-OGM Ormanspor (Kurtdereli)

16.00 Cemefe Gold Haremspor-Fenerbahçe Koleji RAMS (Beylikdüzü)

16.00 Konya Büyükşehir Belediyespor-Parmos Bordo BK (Selçuklu Belediyesi)

16.00 Finalspor-Pizzabulls Cedi Osman Basketbol (TOFAŞ)

Kaynak: AA

Etkinlikler, Basketbol, Sigorta, Türkiye, Spor, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.04.2026 09:47:28. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.