Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde Grup Aşaması Sona Eriyor - Son Dakika
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Spor

Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde Grup Aşaması Sona Eriyor

Gruplarını lider bitiren 8 takım son 16 turuna geçecek, diğerleri play-in'de mücadele edecek.

16.12.2024 10:16
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Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde ilk grup aşaması, yarın ve çarşamba günü oynanacak müsabakalarla sona erecek.

Toplam 8 grupta 32 takımın yer aldığı ve gruplarını lider tamamlayacak 8 ekibin, doğrudan son 16 turu grup aşamasında mücadele etme hakkı kazanacağı organizasyonda gruplarını ikinci ve üçüncü bitirecekler ise son 16 turuna kalmak için play-in'de mücadele edecek.

Toplam 2 galibiyete ulaşacak ekibin son 16 turu vizesi alacağı play-in'de ilk maçlar 7-8 Ocak 2025'te, ikinci müsabakalar 14-15 Ocak'ta ve gerekirse üçüncü ve son karşılaşmalar 21-22 Ocak'ta oynanacak.

İlk grup aşamasında yarın ve çarşamba günkü son maçlar öncesinde B Grubu'nda İspanya temsilcisi Unicaja, C Grubu'nda aynı ülkeden La Laguna Tenerife ve D Grubu'nda Çekya'dan ERA Nymburk liderliği garantiledi.

Türk ekipleri

Türk temsilcilerinden B Grubu'nda Aliağa Petkimspor, C Grubu'nda Karşıyaka, D Grubu'nda Galatasaray, son 16 turu için play-in oynayacak. H Grubu'ndaki Manisa Basket ise play-in'de yer almayı garantilerken az da olsa liderlik şansı bulunuyor.

Karşıyaka ve Galatasaray'ın gruptaki sıralamalarına göre play-in'de birbirlerine rakip olma ihtimali bulunuyor.

Aliağa Petkimspor'un yarın Belçika'da Filou Oostende'ye, Galatasaray'ın Almanya'da RASTA Vechta'ya konuk olacağı organizasyonda 18 Aralık Çarşamba günü Manisa Basket, Sırbistan'dan FMP'yi ağırlarken, Karşıyaka da Fransa'da Saint Quentin'le karşılaşacak.

Kaynak: AA

Galatasaray, Basketbol, Karşıyaka, Manisa, Dünya, Spor, Son Dakika

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