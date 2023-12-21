Basketbol Şampiyonlar Ligi\'nde Son 16 Turu Ekipleri Belli Oldu

Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde dün oynanan son hafta mücadelelerinin ardından doğrudan son 16 turuna kalan 8 ekibin yanı sıra play-in mücadelesi verecek 16 ekip belirlendi.

Toplam 8 grupta 32 ekibin yer aldığı organizasyonda gruplarını lider tamamlayan 8 ekip, doğrudan son 16 turu grup aşamasına yükseldi. Gruplarını ikinci ve üçüncü bitirenler ise son 16 turuna kalmak için play-in mücadelesine çıkacak.

Ocak'ın ilk haftasında başlayacak play-in'de 2 galibiyete ulaşacak ekip adını son 16 turuna yazdıracak.

Türk temsilcileri

Organizasyonda son hafta mücadelelerinin ardından Türk temsilcilerinden F Grubu'nda yer alan Bursaspor İnfo Yatırım, organizasyona averajla veda etti.

Daha önce play-in oynamayı garantileyen G Grubu'ndaki Galatasaray Ekmas ile H Grubu'ndaki TOFAŞ'ın yanı sıra C Grubu'ndaki Darüşşafaka Lassa ile E Grubu'ndaki Pınar Karşıyaka da son 16 turu için play-in maçlarına çıkacak.

Pınar Karşıyaka saha avantajını elinde bulundurduğu play-in'de İspanyol Rio Breogan, Darüşşafaka Lassa Almanya'dan MHP Riesen Ludwigsburg, Galarasaray Ekmas, İtalya'dan Bertram Derthona, TOFAŞ da Yunanistan'dan PAOK mateco ile mücadele edecek.

Doğrudan son 16 turuna kalanlar

A Grubu'nda Unicaja (İspanya), B Grubu'nda JDA Bourgogne Dijon (Fransa), C Grubu'nda Lenovo Tenerife (İspanya), D Grubu'nda AEK (Yunanistan), E Grubu'nda SIG Strasbourg (Fransa), F Grubu'nda Telekom Baskets Bonn (Almanya) ve G Grubu'nda Hapoel Bank Yahav (İsrail), H Grubu'nda UCAM Murcia adlarını son 16 turuna yazdırdı.

Play-in eşleşmeleri

Organizasyonda play-in turunda oynanacak maçlar şöyle:

Le Mans (Fransa)-Promitheas Patras (Yunanistan)

Rytas Vilnius (Litvanya)-Peristeri (Yunanistan)

Cholet (Fransa)-BDS Sassari (İtalya)

MHP Riesen Ludwigsburg (Almanya)-Darüşşafaka Lassa

Pınar Karşıyaka-Rio Breogan (İspanya)

Hapoel Holon (İsrail)-Filou Oostende (Belçika)

PAOK mateco (Yunanistan)-TOFAŞ

Bertram Derthona Tortona (İtalya)-Galatasaray Ekmas

Son 16 turu eşleşmeleri

Play-in mücadelelerinden sonra netleşecek son 16 turu grubunda da eşleşmeler şöyle:

I Grubu: Unicaja, SIG Strasbourg, Cholet-BDS Sassari galibi, PAOK mateco-TOFAŞ galibi

J Grubu: JDA Bourgogne Dijon, Telekom Baskets Bonn, MHP RIESEN Ludwigsburg-Darüşşafaka Lassa galibi, Bertram Derthona Tortona-Galatasaray Ekmas galibi

K Grubu: Lenovo Tenerife, Hapoel Bank Yahav, Rytas Vilnius-Peristeri galibi, Pınar Karşıyaka-Rio Breogan galibi

L Grubu: AEK, UCAM Murcia, Le Mans Sarthe-Promitheas Patras galibi, Hapoel Holon-Filou Oostende galibi