Basketbol Süper Ligi 2024-2025 Sezonu Fikstür Çekimi Yapıldı - Son Dakika
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Basketbol Süper Ligi 2024-2025 Sezonu Fikstür Çekimi Yapıldı

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 2024-2025 sezonunun fikstür çekimi gerçekleştirildi. Yeni sezon 4 Ekim'de başlayacak ve 19 Mayıs'ta tamamlanacak. Ligde ilk kez play-in formatı uygulanacak.

20.08.2024 21:55
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- Basketbol Süper Ligi 2024-2025 sezonunu fikstür çekimi yapıldı

İSTANBUL - Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 2024-2025 sezonunun fikstür çekimi yapıldı.

Basketbol Gelişim Merkezi'nde ilk kez gerçekleştirilen fikstür çekimine Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu ve yönetim kurulu üyeleri ile kulüp temsilcileri katıldı. 16 takımın mücadele edeceği Basketbol Süper Ligi'nde yeni sezon, 4 Ekim'de başlayacak. 19 Mayıs'ta tamamlanacak normal sezonda ilk 6'da yer alan takımlar doğrudan play-off oynama hakkı elde edecek.

Ligde bu sezon ilk kez play-in formatı uygulanacak. Play-off aşamasında mücadele edecek son 2 ekip, normal sezonu 7, 8, 9 ve 10. sırada bitirenler arasındaki play-in turnuvasıyla belirlenecek. Normal sezonun 7.'si ile 8.'si arasındaki maçın galibi, 7. olarak play-off'lara yükselecek. Mağlup olan ekip ise 9 ile 10. arasındaki mücadelenin kazananıyla karşılaşacak. Bu müsabakanın galibi ise 8. sıradan play-off bileti alacak.

Normal sezonu son 2 basamakta tamamlayan ekipler ise küme düşecek.

Ligde ilk hafta maçlarının programı şöyle:

Merkezefendi Belediyesi Basket - Mersin Spor

Fenerbahçe Beko - Büyükçekmece Basketbol

A. Efes - Yalovaspor

Türk Telekom - Galatasaray

Bahçeşehir Koleji - Karşıyaka

TOFAŞ - Beşiktaş

Manisa Basket - Bursaspor

Aliağa Petkimspor - Darüşşafaka

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Basketbol Süper Ligi 2024-2025 Sezonu Fikstür Çekimi Yapıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Basketbol Süper Ligi 2024-2025 Sezonu Fikstür Çekimi Yapıldı - Son Dakika
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