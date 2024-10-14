Basketbol Süper Ligi 3. Hafta Sonuçları

KADINLAR Basketbol Süper Ligi'nde 3'üncü hafta bugün oynanan tek maçla tamamlandı.
Haftanın son karşılaşmasında OGM Ormanspor, konuk ettiği İlkem Yapı Tarsusspor'a normal süresi 83-83 biten mücadelenin uzatmalarında 98-95 mağlup oldu.
Ligin 3'üncü haftasında alınan sonuçlar şöyle:
Emlak Konut - Nesibe Aydın: 63-66
YTR Gayrimenkul Bodrum Basketbol - BOTAŞ: 79-71
Fenerbahçe Opet - Galatasaray Çağdaş Faktoring: 82-73
OGM Ormanspor - İlkem Yapı Tarsusspor: 95-98
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