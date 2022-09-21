Basketbol: Frutti Extra Cup - Son Dakika
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Basketbol: Frutti Extra Cup

21.09.2022 18:36
Basketbol: Frutti Extra Cup

Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Frutti Extra Bursaspor'un ev sahipliğinde düzenlenen turnuvanın ikinci maçında Galatasaray Nef, Merkezefendi Belediyesi Basket'i 78-76 mağlup etti.

Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Frutti Extra Bursaspor'un ev sahipliğinde düzenlenen turnuvanın ikinci maçında Galatasaray Nef, Merkezefendi Belediyesi Basket'i 78-76 mağlup etti.

Galatasaray Nef ile Merkezefendi Belediyesi Basket, Barış Spor Salonu'nda karşılaştı.

Karşılaşmanın ilk periyotunu 19-16 geride kapatan Galatasaray Nef, ikinci periyottaki iyi oyunuyla soyunma odasına 37-36 önde girdi.

Üçüncü çeyrekte iki takım da birbirine üstünlük kurmaya çalışırken, final periyoduna 55-55 beraberlikle gidildi.

Son periyotta daha iyi oynayan Galatasaray Nef, parkeden 78-76 galip ayrıldı.

Günün diğer maçında Büyükçekmece Basketbol ile Darüşşafaka karşı karşıya gelecek.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Basketbol: Frutti Extra Cup - Son Dakika

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SON DAKİKA: Basketbol: Frutti Extra Cup - Son Dakika
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