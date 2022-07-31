Merkezefendi'de program netleşti - Son Dakika
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Merkezefendi'de program netleşti

31.07.2022 11:18
Merkezefendi'de program netleşti

Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket'te yeni sezon öncesi hazırlık maçlarınnı programı belli oldu.

Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket'te yeni sezon öncesi hazırlık maçlarınnı programı belli oldu. İlk hazırlık maçını 31 Ağustos'ta Tofaş'la oynayacak Denizli temsilcisi, 1 Eylül'de Beşiktaş, 3 Eylül'de Sigortam.net, 8 Eylül'de Manisa BŞB, 9 Eylül'de Pınar Karşıyaka ile karşılaşacak. Merkezefendi, 15-17 Eylül tarihleri arasında Aliağa Petkimspor, Manisa BŞB ve Rodos Adası temsilcisiyle Ege Cup'a, 21-24 Eylül tarihlerinde de Bursa'da Galatasaray, Bursaspor, Manisa BŞB ve Büyükçekmece'yle Frutti Extra Cup'a katılacak.


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Kaynak: DHA

Basketbol Süper Ligi, Merkezefendi, Denizli, Eylül, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Merkezefendi'de program netleşti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Merkezefendi'de program netleşti - Son Dakika
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