Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 7. hafta yarın oynanacak 4 maçla başlayacak.
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 7. hafta heyecanı yarın ve 17 Kasım Pazar günü oynanacak karşılaşmalarla yaşanacak. Haftanın açılış maçında Galatasaray evinde Mersin Spor ile mücadele edecek. Bu hafta pazar günü oynanacak derbide Fenerbahçe Beko, A. Efes'i ağırlayacak.
Bu sezona 6'da 6 yaparak başlayan iki takımdan Efes averajla liderlik koltuğunda, Tofaş da 2. sırada yer alıyor. Bu iki takımı, 5 galibiyeti olan Fenerbahçe takip ediyor. Geride kalan 6 haftada Beşiktaş 4 galibiyetle 6, Galatasaray da 3 galibiyetle 9. sırada bulunuyor. Ligin son sırasında ise henüz galibiyeti olmayan Manisa Basket var.
Basketbol Süper Ligi'nde haftanın programı şöyle:
Yarın
13.00 Galatasaray - Mersin Spor
15.30 Karşıyaka - Yalovaspor Basketbol
18.00 Beşiktaş - Büyükçekmece Basketbol
20.30 Türk Telekom - Manisa Basket
17 Kasım Pazar
13.00 Bahçeşehir Koleji - Darüşşafaka
15.30 Tofaş - Aliağa Petkimspor
18.00 Merkezefendi Belediyesi Basket - Bursaspor Basketbol
20.30 Fenerbahçe Beko - A. Efes - İSTANBUL
Son Dakika › Spor › Basketbol Süper Ligi'nde 7. Hafta Heyecanı Başlıyor - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?