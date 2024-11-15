Basketbol Süper Ligi'nde 7. Hafta Heyecanı Başlıyor - Son Dakika
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Spor

Basketbol Süper Ligi'nde 7. Hafta Heyecanı Başlıyor

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 7. hafta yarın başlayacak. Galatasaray, Mersin Spor ile mücadele ederken, Pazar günü Fenerbahçe Beko, A. Efes ile karşılaşacak. Ligde Efes lider, Tofaş ikinci sırada yer alıyor.

15.11.2024 10:57
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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 7. hafta yarın oynanacak 4 maçla başlayacak.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 7. hafta heyecanı yarın ve 17 Kasım Pazar günü oynanacak karşılaşmalarla yaşanacak. Haftanın açılış maçında Galatasaray evinde Mersin Spor ile mücadele edecek. Bu hafta pazar günü oynanacak derbide Fenerbahçe Beko, A. Efes'i ağırlayacak.

Bu sezona 6'da 6 yaparak başlayan iki takımdan Efes averajla liderlik koltuğunda, Tofaş da 2. sırada yer alıyor. Bu iki takımı, 5 galibiyeti olan Fenerbahçe takip ediyor. Geride kalan 6 haftada Beşiktaş 4 galibiyetle 6, Galatasaray da 3 galibiyetle 9. sırada bulunuyor. Ligin son sırasında ise henüz galibiyeti olmayan Manisa Basket var.

Basketbol Süper Ligi'nde haftanın programı şöyle:

Yarın

13.00 Galatasaray - Mersin Spor

15.30 Karşıyaka - Yalovaspor Basketbol

18.00 Beşiktaş - Büyükçekmece Basketbol

20.30 Türk Telekom - Manisa Basket

17 Kasım Pazar

13.00 Bahçeşehir Koleji - Darüşşafaka

15.30 Tofaş - Aliağa Petkimspor

18.00 Merkezefendi Belediyesi Basket - Bursaspor Basketbol

20.30 Fenerbahçe Beko - A. Efes - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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