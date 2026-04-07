Basketbol Süper Ligi'nde Heyecan Dinmiyor

Normal sezonda son 5 haftaya girilen ve ilk 8 takımın büyük ölçüde belli olduğu Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde kümede kalma mücadelesi son haftalarda büyük heyecana sahne olacak.

Türk Telekom'un BKT Avrupa Kupası maçı nedeniyle ertelenen Türk Telekom-Safiport Erokspor karşılaşması dışında tamamlanan 25. hafta müsabakalarının ardından Fenerbahçe Beko, Beşiktaş GAİN'in önünde averajla lider durumda bulunuyor.

Play-off oynayacak ilk 8 takımın büyük ölçüde belli olduğu ligde ilk 2 sıra dışında Bahçeşehir Koleji, Trabzonspor, Anadolu Efes, Türk Telekom, Galatasaray MCT Technic ve Safiport Erokspor, son 5 haftaya play-off barajında girdi.

Düşme hattı

Onvo Büyükçekmece Basketbol'un 4 galibiyetle son sırada yer aldığı ligde 5 galibiyeti bulunan Karşıyaka, son 5 haftaya düşme hattında girdi.

Bu iki ekip, 11 Nisan Cumartesi günü İzmir'de karşılaşacak. Ligde 1986-1987 ve 2014-2015 sezonlarında şampiyonluğa ulaşan Karşıyaka'nın kalan maçlarında sadece galibiyet alması yetmeyecek. İzmir temsilcisi, bu süreçte rakiplerinin de hata yapmasını beklemek zorunda.

Düşme hattının hemen üzerinde bulunan Bursaspor ve Aliağa Petkimspor'un yedişer, Glint Manisa Basket'in 8 ve Mersin Spor'un 9 galibiyeti bulunuyor.

Bu ekiplerin kalan maçları şöyle:

Mersin Spor: Safiport Erokspor (D), Bursaspor Basketbol, Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket (D), Anadolu Efes, Trabzonspor (D)

Glint Manisa Basket: Bahçeşehir Koleji (D), TOFAŞ, Aliağa Petkimspor (D), Galatasaray MCT Technic (D), Türk Telekom

Aliağa Petkimspor: Trabzonspor (D), Glint Manisa Basket, Beşiktaş GAİN (D), Bahçeşehir Koleji, TOFAŞ (D)

Bursaspor Basketbol: Türk Telekom, Mersin Spor (D), Onvo Büyükçekmece Basketbol, Safiport Erokspor (D), Karşıyaka (D)

Karşıyaka: Onvo Büyükçekmece Basketbol, Bahçeşehir Koleji (D), Safiport Erokspor, TOFAŞ (D), Bursaspor Basketbol

Onvo Büyükçekmece Basketbol: Karşıyaka (D), Safiport Erokspor, Bursaspor Basketbol (D), Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, Anadolu Efes (D)

Puan durumu

Ligde son 5 hafta öncesindeki puan durumu ve 26. haftanın programı şöyle:

Takımlar O G M A Y Av. P 1. Fenerbahçe Beko 25 21 4 2212 1981 231 46 2. Beşiktaş GAİN 25 21 4 2169 1910 259 46 3. Bahçeşehir Koleji 25 19 6 2082 1926 156 44 4. Trabzonspor 25 17 8 2170 2046 124 42 5. Anadolu Efes 25 16 9 2188 2021 167 41 6. Türk Telekom 24 16 8 2084 1922 162 40 7. Galatasaray MCT Technic 25 15 10 2162 2096 66 40 8. Safiport Erokspor 24 14 10 1969 1890 79 38 9. Yukatel Merkezefendi B. 25 10 15 2019 2162 -143 35 10. TOFAŞ 25 10 15 2102 2134 -32 35 11. Mersin Spor 25 9 16 2116 2197 -81 34 12. Glint Manisa Basket 25 8 17 2017 2139 -122 33 13. Aliağa Petkimspor 25 7 18 1993 2194 -201 32 14. Bursaspor Basketbol 25 7 18 2007 2235 -228 32 15. Karşıyaka 25 5 20 1994 2230 -236 30 16. Onvo Büyükçekmece Basketbol 25 4 21 2030 2231 -201 29 26. hafta programı 11 Nisan Cumartesi: 13.00 Safiport Erokspor-Mersin Spor (Sinan Erdem) 15.30 Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket-Galatasaray MCT Technic (Pamukkale Üniversitesi) 18.00 Beşiktaş GAİN-Bahçeşehir Koleji (Beşiktaş GAİN) 20.30 Karşıyaka-Onvo Büyükçekmece Basketbol (Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka) 12 Nisan Pazar: 13.00 Glint Manisa Basket-TOFAŞ (Muradiye) 15.30 Trabzonspor-Aliağa Petkimspor (Hayri Gür) 18.00 Bursaspor Basketbol-Türk Telekom (TOFAŞ) 13 Nisan Pazartesi: 19.00 Anadolu Efes-Fenerbahçe Beko (Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi)

Kaynak: AA