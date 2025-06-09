Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 2024-25 Asım Pars sezonu Play-off yarı final üçüncü maçında Bahçeşehir Koleji ve Fenerbahçe Beko karşı karşıya geldi.
Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan mücadeleyi Fenerbahçe Beko, 93-84'lik skorla kazandı. Bu skorla birlikte Sarı-lacivertliler, seriyi 3-0'a getirerek finale yükselen ilk takım olmayı başardı.
Sarı-Lacivertliler, finalde Beşiktaş Fibabanka – Anadolu Efes eşleşmesinin galibiyle şampiyonluk mücadelesi verecek. O seride ise 1-1 eşitlik bulunuyor.
Son Dakika › Spor › Basketbol Süper Ligi'nde ilk finalist belli oldu - Son Dakika
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