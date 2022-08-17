Pınar Karşıyaka'nın programı netleşti

Basketbol Süper Ligi ve FIBA Şampiyonlar Ligi'nde yeni sezona hazırlanan Pınar Karşıyaka'nın oynayacağı özel maçların programı belli oldu. Eylül ayı başında Sırbistan'a gidecek Kaf-Kaf, Belgrad'ta 2 Eylül'de FMP, 3 Eylül'de ise Mega Leks ile karşılaşacak. İzmir'de 9 Eylül'de Yukatel Merkezefendi Belediyesi, 10 Eylül'de ise Manisa Büyükşehir Belediyespor'la evinde hazırlık maçları oynayacak Karşıyaka, 13-17 Eylül tarihleri arasında Antalya'da Gloria Cup'a katılacak.

Yeşil-kırmızılı ekip geleneksel Pınar Cup'a ise 22-24 Eylül tarihleri arasında ev sahipliği yapacak. Bu sezon Fenerbahçe Beko ve Ukrayna ekibi Prometey Slobozhanske'nin katılacağı Pınar Cup'ta 22 Eylül'de Karşıyaka-Fenerbahçe, 23 Eylül'de Fenerbahçe-Prometey, 24 Eylül'de ise Karşıyaka-Prometey maçları oynanacak. İzmir temsilcisi Şampiyonlar Ligi B Grubu'ndaki ilk resmi maçına ise 4 Ekim'de evinde Yunan ekibi AEK önünde çıkacak.