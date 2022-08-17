Pınar Karşıyaka'nın programı netleşti - Son Dakika
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Pınar Karşıyaka'nın programı netleşti

17.08.2022 10:23
Pınar Karşıyaka'nın programı netleşti

Basketbol Süper Ligi ve FIBA Şampiyonlar Ligi'nde yeni sezona hazırlanan Pınar Karşıyaka'nın oynayacağı özel maçların programı belli oldu.

Basketbol Süper Ligi ve FIBA Şampiyonlar Ligi'nde yeni sezona hazırlanan Pınar Karşıyaka'nın oynayacağı özel maçların programı belli oldu. Eylül ayı başında Sırbistan'a gidecek Kaf-Kaf, Belgrad'ta 2 Eylül'de FMP, 3 Eylül'de ise Mega Leks ile karşılaşacak. İzmir'de 9 Eylül'de Yukatel Merkezefendi Belediyesi, 10 Eylül'de ise Manisa Büyükşehir Belediyespor'la evinde hazırlık maçları oynayacak Karşıyaka, 13-17 Eylül tarihleri arasında Antalya'da Gloria Cup'a katılacak.

Yeşil-kırmızılı ekip geleneksel Pınar Cup'a ise 22-24 Eylül tarihleri arasında ev sahipliği yapacak. Bu sezon Fenerbahçe Beko ve Ukrayna ekibi Prometey Slobozhanske'nin katılacağı Pınar Cup'ta 22 Eylül'de Karşıyaka-Fenerbahçe, 23 Eylül'de Fenerbahçe-Prometey, 24 Eylül'de ise Karşıyaka-Prometey maçları oynanacak. İzmir temsilcisi Şampiyonlar Ligi B Grubu'ndaki ilk resmi maçına ise 4 Ekim'de evinde Yunan ekibi AEK önünde çıkacak.


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Kaynak: DHA

Pınar Karşıyaka, Karşıyaka, İzmir, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Pınar Karşıyaka'nın programı netleşti - Son Dakika

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